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Вартість "борщового набору" злетіла до небес. Експерти кажуть, далі буде ще гірше

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Вівторок 13 вересня 2022 19:41
Вартість "борщового набору" злетіла до небес. Експерти кажуть, далі буде ще гірше Стало відомо, скільки коштує "борщовий набір" (Колаж РБК-Україна) )
Автор: Анна Шиканова

Ціна на "борщовий набір" в Україні за рік виросла більш ніж на 60%. При цьому, вартість традиційних для української страви продуктів з початком повномасштабної війни збільшилась аж на 22%.

Скільки коштує "борщовий набір" сьогодні та чого чекати українцям далі - читайте в матеріалі Styler.

Як змінилася ціна "борщового набору"

За словами фахівців Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", за рік традиційні продукти для борщу зросли в ціні на 60,2% - з 69,76 до 111,78 гривні.

Найбільше зросла вартість свинини. Якщо раніше її легко можна було придбати за 120 грн/кг, то сьогодні за це м'ясо в більшості магазинів і на ринках доводиться викласти близько 150 грн/кг. Це, до слова, найдорожчий компонент у страві. Якщо ж ви хочете ласувати пісним борщем, то його зварити можна буде за 53 гривні.

Варто зауважити, що на початку вересня стрімко зросли ціни майже на всі овочі "борщового набору". Виняток - лише картопля, вартість якої в порівнянні з минулим роком лишилася незмінною.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин каже, наприклад, що капуста сьогодні коштує близько 17,30 грн/кг (це у 2,8 раза більше ціни на початку вересня минулого року), цибуля зросла у ціні в 3,9 раза, морква - у 2,6 раза, буряк - майже удвічі.

Велику роль у здорожчанні овочів зіграли, звісно ж, російські окупанти. Вторгнення рф на нашу землю перебило логістичні ланцюги та відрізало частину виробників та постачальників продуктів від споживачів. Додайте сюди ще девальвацію і стрімке збільшення цін на бензин та дизель…

Що буде далі з цінами "продуктового набору"

Експерти кажуть, що далі буде тільки гірше, не дивлячись на те, що в серпні вартість овочів дещо знизилась порівняно з липнем, чому сприяв розпал сезону збирання врожаю.

Бо, прогнозують аналітики, у жовтні все зміниться.

"Восени витрати на зберігання овочів зростатимуть, очікується збільшення витрат виробників на енергоносії, транспортну логістику, комунальні послуги, електроенергію та інше", - сказала наукова співробітниця відділу ціноутворення та агроринку "Інституту аграрної економіки" Світлана Черемісіна в коментарі УНІАН.

Вона додає, що після жовтня українцям слід очікувати збільшення ціни на всі овочеві групи продуктів на близько 15-20%.

Крім того, експерти прогнозують, що ще цього року в країні буде спостерігатися обмежена пропозиція деяких видів овочів, зокрема цибулі та капусти.

Вартість &quot;борщового набору&quot; злетіла до небес. Експерти кажуть, далі буде ще гірше

Фото: Аналітики прогнозують здорожчання "борщового набору"

Що таке "борщовий набір"

Хоча рецептів українського борщу, який нещодавно опинився під захистом ЮНЕСКО, існує безліч, та ця страва все ж у будь-яких варіаціях містить традиційні складові. Саме вони об'єднуються в так званий "борщовий набір".

Наприклад, найпростіший, так би мовити, бюджетний варіант "борщового набору" обов'язково включає в себе:

  • капусту
  • буряк
  • картоплю
  • моркву
  • цибулю
  • томатну пасту
  • олію
  • зелень і квасолю
  • свинячі реберця з м'ясом (або інше м'ясо, переважно - свинина)

Також до "борщового набору" інколи додають сметану і хліб.

Раніше ми писали, що в Україні можуть запровадити нове свято - на честь всесвітньо відомої страви.

Тримайте ще й 5 унікальних українських борщів, рецепти яких вас точно здивують.

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