Стівен Фрай приїхав у Київ. Перші фото актора здивували

Британський комедійний актор та письменник Стівен Фрай приїхав до України. Дорогою до Києва він детально описував свої пригоди та поділився першими фотографіями, які здивували користувачів мережі.

Що опублікував Стівен Фрай на своїй сторінці в Instagram і яка мета його візиту до України - читайте у матеріалі Styler нижче.

Що публікує Стівен Фрай про Україну

Перше фото, яке розмістив у своїх соцмережах знаменитий британський актор та письменник - вагон поїзда із Польщі до Києва. Це звичайне спальне купе міжнародного поїзда.

У коментарях Фрая привітали жителі України та подякували йому за підтримку. А його друзі з Британії та США попросили себе берегти в Україні.

Потяг, яким Фрай їхав до Києва (фото: instagram.com/stephenfryactually)

Друге фото - комплект маски-саморятувальника від українських парамедиків, який опинився в його номері готелю.

"Все гаразд, але більшість британських номерів у готелі не оснащують протигазами", - підписав фото Фрай.

Ця фотографія спантеличила підписників, і вони знову попросили актора залишатися в безпеці та не повідомляти про своє місцезнаходження.

Маска в номері Стівена Фрая (фото: instagram.com/stephenfryactually)

Що Стівен Фрай робить в Україні

Як зазначив артист у ранніх публікаціях, він приїхав до України на запрошення Офісу президента і проводитиме саміт із психічного здоров'я.

"Велика честь бути запрошеним, і, на мій погляд, проведення такого саміту неймовірно добре відображає відкритість та здоровий глузд українського уряду. Це зовсім не пропагандистський трюк, а реальне об'єднання неврологів, соціологів, психологів і тих, хто працює з психічними травмами", - написав він.

Стівен Фрай (фото: instagram.com/stephenfryactually)

Хто такий Стівен Фрай

Британський комедійний актор, письменник, сценарист, ведучий телевізійний, режисер. Став особливо популярним після ролей у телесеріалах "Чорна Гадюка", "Джівс і Вустер", а також за роллю Оскара Вайлда у фільмі "Вайлд".

Крім кар'єри артиста, він відбувся і як письменник - написав чотири романи, веде свої шпальти в газетах та журналах.