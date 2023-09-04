Стивен Фрай приехал в Киев. Первые фото актера удивили

Британский комедийный актер и писатель Стивен Фрай приехал в Украину. По дороге в Киев он детально описывал свои приключения и поделился первыми фотографиями, которые озадачили пользователей сети.

Что опубликовал Стивен Фрай на своей странице в Instagram и какая у него цель визита в Украину - читайте в материале Styler ниже.

Что публикует Стивен Фрай об Украине

Первое фото, которое разместил в своих соцсетях знаменитый британский актер и писатель - вагон поезда из Польши в Киев. Это обычное спальное купе международного поезда.

В комментариях Фрая поприветствовали жители Украины и поблагодарили его за поддержку. А его друзья из Британии и США попросили себя беречь в Украине.

Поезд, на котором Фрай ехал в Киев (фото: instagram.com/stephenfryactually)

Второе фото - комплект маски-самоспасателя от украинских парамедиков, которая оказалась в его номере гостиницы.

"Все хорошо, но большинство британских номеров в отеле не оснащают противогазами", - подписал фото Фрай.

Этот снимок озадачил подписчиков, и они снова попросили актера оставаться в безопасности и не сообщать о своем местонахождении.

Маска в номере Стивена Фрая (фото: instagram.com/stephenfryactually)

Что Стивен Фрай делает в Украине

Как отметил артист в ранних публикациях, он приехал в Украину по приглашению Офиса президента и будет проводить саммит по психическому здоровью.

"Большая честь быть приглашенным, и, на мой взгляд, проведение такого саммита невероятно хорошо отражает открытость и здравый смысл украинского правительства. Это совсем не пропагандистский трюк, а реальное объединение неврологов, социологов, психологов и тех, кто работает с психическими травмами", - написал он.

Стивен Фрай (фото: instagram.com/stephenfryactually)

Кто такой Стивен Фрай

Британский комедийный актер, писатель, сценарист, телевизионный ведущий, режиссер. Стал особенно популярен после ролей в телесериалах "Черная Гадюка", "Дживс и Вустер", а также по роли Оскара Уайлда в фильме "Уайлд".

Кроме карьеры артиста, он состоялся и как писатель - написал четыре романа, ведет свои колонки в газетах и журналах.