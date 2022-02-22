ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как при стирке в машинке очистить одежду от шерсти и волос: простой эффективный способ

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 21:02
Как при стирке в машинке очистить одежду от шерсти и волос: простой эффективный способ Фото: что поможет лучше очистить одежду при стирке (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Перед началом стирки опытные хозяйки кладут в машинку влажную салфетку, которая позволяет эффективно собрать с одежды шерсть от домашних питомцев, волосы, пух и прочее.

Какую лучше использовать материю, чтобы добиться лучшего результата при стирке и для сохранения гардероба в чистоте - читайте в материале ниже.

Вероятно, для многих владельцев кошек и собак процесс очистки одежды становится настоящим квестом, ведь шерсть от четвероногих друзей нередко плотно покрывает гардероб. Порой люди даже идут на крайние меры, отправляя глубоко в шкаф в запакованном виде или даже выбрасывая любимую одежду, замучившись убирать с нее шерстинки.

Какое решение

Но есть легкий способ решения проблемы - с помощью простого средства для гигиены.

Так, в стиральную машину в барабан вместе с погрузкой вещей нужно положить влажную салфетку (гигиеническую) поверх одежды.

Как это работает

Во время стирки лоскуток собирает с белья на себя мелкий сор: шерсть, волосы, пух, ворсинки, нитки, так как волокнистая структура салфетки притягивает и наматывает на себя такие частицы.

Также изделие во время стирки из-за легкости поднимается с потоком воды повыше - аналогично с волосами и шерстью.

Какие нужны салфетки и какие не следует использовать

Важно, чтобы гигиеническая салфетка была плотной и при растягивании не рвалась, поэтому используется именно влажная.

А еще - не стоит класть с вещами при стирке ароматизированные салфетки, так как запах может впитаться в одежду.

Чтобы добиться лучшего эффекта и собрать больше мелкого сора, при стирке можно добавлять сразу несколько влажных салфеток с нейтральным запахом.

Напомним, ранее эксперты объяснили, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине при помощи средства, которое есть в каждом доме.

А также перед этим мы писали, что нужно делать, если вы постирали банковские карты в машинке.

Читайте РБК-Украина в Google News
шерсть стирка стиралка
LITE
Самые модные головные уборы от Ruslan Baginskiy, которые выбирают звезды в этом сезоне
Самые модные головные уборы от Ruslan Baginskiy, которые выбирают звезды в этом сезоне