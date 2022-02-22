Как при стирке в машинке очистить одежду от шерсти и волос: простой эффективный способ

Перед началом стирки опытные хозяйки кладут в машинку влажную салфетку, которая позволяет эффективно собрать с одежды шерсть от домашних питомцев, волосы, пух и прочее.

Какую лучше использовать материю, чтобы добиться лучшего результата при стирке и для сохранения гардероба в чистоте - читайте в материале ниже.

Вероятно, для многих владельцев кошек и собак процесс очистки одежды становится настоящим квестом, ведь шерсть от четвероногих друзей нередко плотно покрывает гардероб. Порой люди даже идут на крайние меры, отправляя глубоко в шкаф в запакованном виде или даже выбрасывая любимую одежду, замучившись убирать с нее шерстинки.

Какое решение

Но есть легкий способ решения проблемы - с помощью простого средства для гигиены.

Так, в стиральную машину в барабан вместе с погрузкой вещей нужно положить влажную салфетку (гигиеническую) поверх одежды.

Как это работает

Во время стирки лоскуток собирает с белья на себя мелкий сор: шерсть, волосы, пух, ворсинки, нитки, так как волокнистая структура салфетки притягивает и наматывает на себя такие частицы.

Также изделие во время стирки из-за легкости поднимается с потоком воды повыше - аналогично с волосами и шерстью.

Какие нужны салфетки и какие не следует использовать

Важно, чтобы гигиеническая салфетка была плотной и при растягивании не рвалась, поэтому используется именно влажная.

А еще - не стоит класть с вещами при стирке ароматизированные салфетки, так как запах может впитаться в одежду.

Чтобы добиться лучшего эффекта и собрать больше мелкого сора, при стирке можно добавлять сразу несколько влажных салфеток с нейтральным запахом.