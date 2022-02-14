Постирали банковские карты в машинке? Вот что нужно делать в такой ситуации

Ситуация, когда банковская карта осталась в кармане джинсов и отправилась в стирку в стиральной машине, знакома многим. И первая реакция на такую ситуацию – паника.

Но эксперты Itech считают, что не нужно сразу же расстраиваться. Не каждая стирка испортит вашу карту, а если это случится – можно быстро заказать выпуск новой.

Когда карта после стирки станет непригодной

Если стирка в машинке происходила при высокой температуре. Все необходимые для бесперебойного функционирования системы работать перестанут.

Если для стирки использовалось сильное средство. Они могут повредить специальный чип на карте, и для оплаты она станет непригодна.

Если в ваших карманах были кроме карты еще и острые предметы - ключи, пилочка, ножик. Карта может быть повреждена этими предметами.

Если у вас карта на бесконтактном чипе, то после стирки она точно будет непригодна для использования.

Что делать с картой после стирки

После стирки сразу проверьте на оборотной стороне карты черную полосу - именно в ней содержится вся важная информация.

Положите карту после стирки в сухое место, но не кладите на батарею или обогреватель - так вы можете усугубить повреждения.

Если же карта после стирки выглядит вполне хорошо или в стиральной машине она пробыла совсем недолго - вы можете проверить ее работоспособность в любом банкомате или терминале.

Также стоит обратиться в ближайшее отделение вашего банка для проверки карты - там сможете сразу оформить новую, если старая перестала работать.