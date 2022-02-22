ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як при пранні в машинці очистити одяг від шерсті і волосся: простий ефективний спосіб

Новость на русском →
Вівторок 22 лютого 2022 21:02
Як при пранні в машинці очистити одяг від шерсті і волосся: простий ефективний спосіб Фото: що допоможе краще очистити одяг при пранні (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Перед початком прання досвідчені господині кладуть у машинку вологу серветку, яка дозволяє ефективно зібрати з одягу шерсть від домашніх улюбленців, волосся, пух тощо.

Яку краще використовувати матерію, щоб домогтися кращого результату при пранні та для збереження гардероба в чистоті - читайте в матеріалі нижче.

Ймовірно, для багатьох власників кішок і собак процес очищення одягу стає справжнім квестом, адже шерсть від чотириногих друзів нерідко щільно покриває гардероб. Часом люди навіть йдуть на крайні заходи, відправляючи глибоко в шафу в запакованому вигляді або навіть викидаючи улюблений одяг, замучившись прибирати з неї шерстинки.

Яке рішення

Але є легкий спосіб розв'язання проблеми - за допомогою простого засобу для гігієни.

Так, у пральну машину в барабан разом з навантаженням речей потрібно покласти вологу серветку (гігієнічну) поверх одягу.

Як це працює

Під час прання клаптик збирає з білизни на себе дрібне сміття: шерсть, волосся, пух, ворсинки, нитки, оскільки волокниста структура серветки притягує і намотує на себе такі частинки.

Також виріб під час прання через легкість піднімається з потоком води вище - аналогічно з волоссям і шерстю.

Які потрібні серветки і які не слід використовувати

Важливо, щоб гігієнічна серветка була щільною і при розтягуванні не рвалася, тому використовуються саме вологі.

А ще - не варто класти з речами при пранні ароматизовані серветки, позаяк запах може вбратися в одяг.

Щоб домогтися кращого ефекту і зібрати більше дрібного сміття, при пранні можна додавати відразу кілька вологих серветок з нейтральним запахом.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, як позбутися неприємного запаху в пральній машині за допомогою засобу, який є в кожній оселі.

А також перед цим ми писали, що потрібно робити, якщо ви випрали банківські картки у машинці.

Читайте РБК-Україна в Google News
шерсть стирка стиралка
LITE
Наймодніші головні убори від Ruslan Baginskiy, які вибирають зірки в цьому сезоні
Наймодніші головні убори від Ruslan Baginskiy, які вибирають зірки в цьому сезоні