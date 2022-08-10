Як прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися: інструкція
Деякі кросівки можна легко випрати в пральній машині, але треба пам'ятати про ряд правил і нюансів, щоб не зіпсувати взуття.
Які кросівки можна, а які не варто прати, як це зробити правильно - читайте в нашому матеріалі Styler далі.
Які кросівки можна прати
Вони мають бути виготовлені з тканини. З матеріалів неконтрастних кольорів, щоб вони не полиняли і не змішалися. Підошва має бути прошитою, а не тільки проклеєною.
Як прати кросівки правильно
Відчистіть підошву від сильного бруду, каміння, трави і т. д.
Покладіть кросівки в барабан пральної машини. Шнурки при цьому виймати не потрібно!
Обов'язково покладіть в машину "компанію" до кросівок - рушник чи невеличкий плед.
Налийте у відсік для миючих засобів саме рідкий засіб - такий краще вимивається під час прання.
Виставте режим не більше 30 хвилин і температуру 30 градусів. Віджим відключати не треба, встановіть 800 обертів.
Після того, як цикл прання закінчиться, вимкніть машину і висушіть кросівки не на прямому сонці.
Які кросівки не можна прати в машинці:
- Кросівки зі шкіри, замші, велюру і нубуку зіпсуються після машинного прання
- Якщо кросівки зроблені з декількох видів тканини або з декількох кольорів, в процесі прання вони можуть полиняти.
- Взуття з дрібним декором типу паєток, стразів, хутряних вставок і гудзиків краще випрати вручну. Вони навряд чи витримають навіть найделікатніше прання.
- Якщо ваші кросівки проклеєні, а не прошиті, радимо уникати машинного прання. Клей нестійкий до впливу води, і в процесі полоскання взуття може розклеїтися.
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