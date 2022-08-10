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Як прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися: інструкція

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Середа 10 серпня 2022 10:48
Як прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися: інструкція Фото: Як випрати кросівки в пральній машинці (unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі кросівки можна легко випрати в пральній машині, але треба пам'ятати про ряд правил і нюансів, щоб не зіпсувати взуття.

Які кросівки можна, а які не варто прати, як це зробити правильно - читайте в нашому матеріалі Styler далі.

Які кросівки можна прати

Вони мають бути виготовлені з тканини. З матеріалів неконтрастних кольорів, щоб вони не полиняли і не змішалися. Підошва має бути прошитою, а не тільки проклеєною.

Як прати кросівки правильно

Відчистіть підошву від сильного бруду, каміння, трави і т. д.

Покладіть кросівки в барабан пральної машини. Шнурки при цьому виймати не потрібно!

Як прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися: інструкція

Обов'язково покладіть в машину "компанію" до кросівок - рушник чи невеличкий плед.

Як прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися: інструкція

Налийте у відсік для миючих засобів саме рідкий засіб - такий краще вимивається під час прання.

Як прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися: інструкція

Виставте режим не більше 30 хвилин і температуру 30 градусів. Віджим відключати не треба, встановіть 800 обертів.

Після того, як цикл прання закінчиться, вимкніть машину і висушіть кросівки не на прямому сонці.

Як прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися: інструкція

Які кросівки не можна прати в машинці:

  • Кросівки зі шкіри, замші, велюру і нубуку зіпсуються після машинного прання
  • Якщо кросівки зроблені з декількох видів тканини або з декількох кольорів, в процесі прання вони можуть полиняти.
  • Взуття з дрібним декором типу паєток, стразів, хутряних вставок і гудзиків краще випрати вручну. Вони навряд чи витримають навіть найделікатніше прання.
  • Якщо ваші кросівки проклеєні, а не прошиті, радимо уникати машинного прання. Клей нестійкий до впливу води, і в процесі полоскання взуття може розклеїтися.

Раніше ми писали, як поліетиленовий пакет в пральній машині може допомогти.

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