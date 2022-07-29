Положите полиэтиленовый пакет в стиральную машину, чтобы решить большую проблему

Это может показаться бессмыслицей, но полиэтиленовый пакет в стиральной машине поможет вам решить значительную проблему.

Зачем в стиральной машине пакет

Всем нам хочется как можно дольше пользоваться стиральной машиной без проблем, поломок и доставать из барабана идеально отстиранные вещи.

Однако есть некоторые моменты, с которыми справиться стиральная машина не может. Речь идет о ворсе, шерсти животных, которая налипает на одежду. Всем нам знакома ситуация, когда ворсистая вещь портит белую футболку или другую вещь.

Чтобы решить эту проблему, некоторые люди покупают специальные шарики для стирки. Но они быстро теряют свою эффективность, прилипают к одежде и неправильно двигаются в барабане.

Вместо этого вам поможет обычный пакет.

Как работает лайфхак

Доказано, что во время стирки внутри прибора образуется статическое электричество из-за трения одежды между собой и поверхностью барабана.

В результате полиэтиленовый пакет притянет к себе все волосы, шерсть животных, ворс и прочий текстильный мусор.

Стоит помнить, что пакет должен быть нецветным и без рисунков, чтобы не покрасить ваше белье.

Этот трюк также помогает продолжить срок службы фильтров вашей стиральной машины, поскольку остатки грязи также накапливаются в нем.