Українським школярам платитимуть майже 3 тис. грн на місяць: хто саме і як може отримати гроші

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство освіти й науки, Урядовий портал, Верховна Рада України, указ президента №940 від 2000 року "Про порядок призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно знати про стипендію імені Тараса Шевченка, а також хто і на яких підставах може її отримати.

Головна мета

Згідно з указом президента України №940 від 2000 року, стипендії імені Тараса Шевченка призначаються учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів з метою:

популяризації творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка

піднесення престижу української мови та літератури у підростаючого покоління

Строки

Стипендії імені Тараса Шевченка призначаються строком на один календарний рік - починаючи з 1 вересня кожного року.

Пропозиції щодо кандидатур на здобуття стипендій подаються Міністерством освіти й науки до Кабінету міністрів до 1 червня кожного року.

Після цього урядовці готують проект указу, який має розглянути й підписати президент.

Як отримати

Стипендії імені Тараса Шевченка отримують школярі - за особливі успіхи й досягнення у вивченні української мови та літератури.

На підставі указу президента щодо призначення стипендій, МОН готує дипломи, які у мирний час вручаються стипендіатам у навчальних закладах (де вони навчаються) під час святкування Дня знань 1 вересня.

Хто й коли виплачує

Стипендії імені Тараса Шевченка виплачуються МОН щомісяця за місцем навчання учнів.

Якщо стипендіат вступає до вищого навчального закладу, стипендію йому виплачують до завершення строку, на який її було призначено (коштом стипендіального фонду ВНЗ).

Розмір стипендії

Згідно з інформацією Кабміну, МОН щомісяця фінансуватиме зазначену стипендію коштом бюджетної програми КПКВК 2201080 "Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки й техніки, стипендії переможцям Міжнародних конкурсів" обсягом 326 400 грн.

Отже, кожен школяр, якому призначили цю стипендію, отримуватиме щомісяця 2 720 грн.

Цьогорічні стипендіати

Цього року стипендії (після підписання президентом відповідного указу) призначать десятьом талановитим учням - переможцям IV етапу XXХІV Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2022-2023 навчального року: