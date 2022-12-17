Як українцям отримати соціальну стипендію: оновлено список документів

Соціальну стипендію в Україні можна отримати за оновленим списком документів. Нові правила набули чинності після 30 листопада 2022 року.

Про це повідомили на сторінці "Юридичний радник для ВПО" у Facebook.

Коли призначається стипендія?

Так, згідно з Постановою Кабміну від 15.11.2022 № 1320 відповідна стипендія призначається за умови подання:

студентами (курсантами) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" - довідки органу соціального захисту населення про призначення сім'ї відповідної допомоги;

Дітьми, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) - витяг з реєстру територіальної громади, що містить відомості про зареєстроване (задеклароване) місце проживання (знаходження) особи у населеному пункті пункт на лінії розмежування.

Особами, визнаними постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та їх дітьми (до закінчення дітьми навчання в такій установі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років). Вони мають надати:

копії посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності або учасника бойових дій встановленого зразка;

довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (знаходження) з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копії довідки про безпосередню участь особи в АТО, забезпечення її проведення та захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або

копії довідки про участь особи у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення;

Дітьми, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або померли унаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у такій установі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років). Їм потрібно надати: