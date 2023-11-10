Украинским школьникам будут платить почти 3 тыс. грн в месяц: кто именно и как может получить деньги

При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство образования и науки, Правительственный портал, Верховная Рада Украины, указ президента №940 от 2000 года "О порядке назначения стипендий имени Тараса Шевченко учащимся средних общеобразовательных учебных заведений".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о стипендии имени Тараса Шевченко, а также кто и на каких основаниях может ее получить.

Главная цель

Согласно указу президента Украины №940 от 2000 года, стипендии имени Тараса Шевченко назначаются учащимся средних общеобразовательных учебных заведений с целью:

популяризации творческого наследия Тараса Григорьевича Шевченко

подъема престижа украинского языка и литературы у подрастающего поколения

Сроки

Стипендии имени Тараса Шевченко назначаются сроком на один календарный год - начиная с 1 сентября каждого года.

Предложения по кандидатурам на получение стипендий подаются Министерством образования и науки в Кабинет министров до 1 июня ежегодно.

После этого члены правительства готовят проект указа, который должен рассмотреть и подписать президент.

Как получить

Стипендии имени Тараса Шевченко получают школьники - за особые успехи и достижения в изучении украинского языка и литературы.

На основании указа президента о назначении стипендий МОН готовит дипломы, которые в мирное время вручаются стипендиатам в учебных заведениях (где они учатся) во время празднования Дня знаний 1 сентября.

Кто и когда выплачивает

Стипендии имени Тараса Шевченко выплачиваются МОН ежемесячно по месту обучения учащихся.

Если стипендиат поступает в высшее учебное заведение, стипендию ему выплачивают до истечения срока, на который она была назначена (за счет стипендиального фонда вуза).

Размер стипендии

Согласно информации Кабмина, МОН будет ежемесячно финансировать указанную стипендию за счет бюджетной программы КПКИК 2201080 "Государственные премии, стипендии и гранты в области образования, науки и техники, стипендии победителям Международных конкурсов" объемом 326 400 грн.

Следовательно, каждый школьник, которому назначили эту стипендию, будет получать ежемесячно 2 720 грн.

Нынешние стипендиаты

В этом году стипендии (после подписания президентом соответствующего указа) назначат десяти талантливым учащимся - победителям IV этапа XXXIV Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе 2022-2023 учебного года: