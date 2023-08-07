Які стипендії отримуватимуть студенти у 2023 році: кому дадуть 800, а кому понад 4000 гривень
Студенти українських навчальних закладів мають право на стипендію. Однак отримувати її можуть не всі учні, а лише ті, хто навчатиметься на бюджеті та має гарні оцінки.
Це приблизно 40-45% загальної кількості осіб на курсі. А ще є соціальні, академічні, президентські стипендії, які сплачують певним групам студентів.
Які стипендії будуть у студентів у 2023 році – читайте у матеріалі Styler.
Стипендії учнів професійної (професійно-технічної) освіти
Ординарна (звичайна) академічна стипендія – 1250 гривень/на місяць
Іменна та академічна стипендія, заснована Кабміном - 2500 гривень/на місяць
Академічна стипендія Президента України – 2750 гривень/на місяць
Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4250 гривень/на місяць
Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4026 гривень/на місяць
Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій – 450 гривень/на місяць
Стипендії студентів закладів професійної вищої освіти
Ординарна (звичайна) академічна стипендія – 1510 гривень/на місяць
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні - 2198 гривень/на місяць
Ординарна (звичайна) академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку - 1930 гривень/на місяць
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку – 2809 гривень/на місяць
Іменна та академічна стипендії, засновані Кабміном - 3020 гривень/на місяць
Академічна стипендія Президента України – 3320 гривень/на місяць
Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4250 гривень/на місяць
Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4026 гривень/на місяць
Соціальна стипендія для інших одержувачів соціальних стипендій – 890 гривень/на місяць
Соціальна стипендія Верховної Ради визначається з урахуванням розміру соціальної стипендії, встановленої для відповідної категорії, збільшеної на 50%
Стипендія студентів закладів вищої освіти
Ординарна (звичайна) академічна стипендія – 2000 гривень/на місяць
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні - 2910 гривень/на місяць
Ординарна (звичайна) академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку - 2550 гривень/на місяць
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку – 3711 гривень/на місяць
Іменна та академічна стипендії, засновані Кабміном - 4000 гривень/на місяць
Іменна академічна стипендія Верховної Ради – 4400 гривень/на місяць
Академічна стипендія Президента України – 4400 гривень/на місяць
Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4250 гривень/на місяць
Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4026 гривень/на місяць
Соціальна стипендія для інших одержувачів соціальних стипендій – 1180 гривень/на місяць
Соціальна стипендія Верховної Ради визначається з урахуванням розміру соціальної стипендії, встановленої для відповідної категорії, збільшеної на 50%.
Важливе про стипендії
Студентам першого курсу стипендію нараховують за результатами ЗНО (НМТ) та її розмір зазвичай мінімальний. Після зимової сесії розміри стипендії можуть переглянути та її розмір залежатиме від середнього балу, отриманого за результатами складання іспитів.
Якщо студент має право на призначення кількох академічних стипендій, то нарахування буде лише однією та найбільшого розміру.
Для нарахування стипендії студентам використовується спеціальний рейтинг. Якщо учня кількість балів менша за межу незадовільного навчання або має академічну заборгованість, він до рейтингу не потрапляє.
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