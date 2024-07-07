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Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжу

Неділя 07 липня 2024 13:24
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Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжу Модні купальники 2024 (Фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Літо продовжується, і якщо ви ще раптом не встигли оновити свій пляжний гардероб, настав час це зробити. Візьміть собі на замітку кілька актуальних ідей, щоб бути в тренді та виглядати яскраво.

На які саме фасони, кольори та поєднання слід звернути увагу, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Яскравий принт

Оберіть купальник, декорований унікальними малюнками чи деталями. Або ж і взагалі, придбайте в'язану річ, виготовлену в найнеочікуваніших кольорах - не бійтесь експериментувати цього літа!

Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжу

Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжу

Модні купальники на літо 2024 (Фото: instagram.com/kado_handmade)

Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжуЗакритий купальник 2024 (Фото: instagram.com/swim_oclock)

Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжуВ'язаний купальник на літо 2024 (Фото: instagram.com/abt_fashion_beach)

Без бретелей

Також в моді цього сезону купальники без бретелей. Оберіть той фасон, який підкреслить вашу фігуру та дозволить почуватися впевнено. І сміливо відправляйтеся до води, аби випробувати модний тренд.

Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжуКупальник без бретелей 2024 (бандо) (Фото: instagram.com/monpari.store)

Квіткові мотиви

Ще зверніть увагу на речі з подібними малюнками. Особливо актуальними є купальники, декоровані об'ємними 3D-квітами в одному чи двох відтінках.

Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжуЯкі купальники зараз в моді (Фото: instagram.com/kado_handmade)

Розслаблений стиль

Якщо ви любите вишукані деталі, цей тренд буде вам до вподоби. Ще одним хітом цього літа є купальники з паєтками, акуратним мереживом чи ефектами вставками у вигляді намистин-медальйонів. Такий тренд точно не залишиться не поміченим і приверне до себе увагу.

Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжуКупальники з паєтками 2024 (Фото: instagram.com/sunvixenswimwear)

Тваринний принт

Це ще одна тенденція, яка переходить із сезону в сезон. Оберіть чорно-біле поєднання чи, навпаки, біле з червоним - особливо "гарячі" модні віяння сезону 2024 року.

Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжуТренди купальників 2024 (Фото: instagram.com/monica_antonopoulou)

Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжуКупальник з тваринним принтом 2024 (Фото: instagram.com/afi_eswrouxa_)

Витончений мінімалізм

Такий дизайн у світі купальників також є доволі популярним, оскільки дозволяє експериментувати та підходить до різних типів фігур. Якщо ви із тих, хто кому подобається принцип: "Менше - означає більше", придивіться до модних варіантів, які пропонують стилісти.

Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжуСтильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжуМодні однотонні купальники 2024 (Фото: instagram.com/morganketzner)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: Vogue; Instagram-сторінки sizes.dubai, monica_antonopoulou, takado_handmade, monpari.store, swim_oclock, morganketzner, afi_eswrouxa.

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