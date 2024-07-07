Стильно та просто. 6 трендових купальників на літо-2024, які зроблять вас зіркою пляжу
Літо продовжується, і якщо ви ще раптом не встигли оновити свій пляжний гардероб, настав час це зробити. Візьміть собі на замітку кілька актуальних ідей, щоб бути в тренді та виглядати яскраво.
На які саме фасони, кольори та поєднання слід звернути увагу, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Яскравий принт
Оберіть купальник, декорований унікальними малюнками чи деталями. Або ж і взагалі, придбайте в'язану річ, виготовлену в найнеочікуваніших кольорах - не бійтесь експериментувати цього літа!
Модні купальники на літо 2024 (Фото: instagram.com/kado_handmade)
Закритий купальник 2024 (Фото: instagram.com/swim_oclock)
В'язаний купальник на літо 2024 (Фото: instagram.com/abt_fashion_beach)
Без бретелей
Також в моді цього сезону купальники без бретелей. Оберіть той фасон, який підкреслить вашу фігуру та дозволить почуватися впевнено. І сміливо відправляйтеся до води, аби випробувати модний тренд.
Купальник без бретелей 2024 (бандо) (Фото: instagram.com/monpari.store)
Квіткові мотиви
Ще зверніть увагу на речі з подібними малюнками. Особливо актуальними є купальники, декоровані об'ємними 3D-квітами в одному чи двох відтінках.
Які купальники зараз в моді (Фото: instagram.com/kado_handmade)
Розслаблений стиль
Якщо ви любите вишукані деталі, цей тренд буде вам до вподоби. Ще одним хітом цього літа є купальники з паєтками, акуратним мереживом чи ефектами вставками у вигляді намистин-медальйонів. Такий тренд точно не залишиться не поміченим і приверне до себе увагу.
Купальники з паєтками 2024 (Фото: instagram.com/sunvixenswimwear)
Тваринний принт
Це ще одна тенденція, яка переходить із сезону в сезон. Оберіть чорно-біле поєднання чи, навпаки, біле з червоним - особливо "гарячі" модні віяння сезону 2024 року.
Тренди купальників 2024 (Фото: instagram.com/monica_antonopoulou)
Купальник з тваринним принтом 2024 (Фото: instagram.com/afi_eswrouxa_)
Витончений мінімалізм
Такий дизайн у світі купальників також є доволі популярним, оскільки дозволяє експериментувати та підходить до різних типів фігур. Якщо ви із тих, хто кому подобається принцип: "Менше - означає більше", придивіться до модних варіантів, які пропонують стилісти.
Модні однотонні купальники 2024 (Фото: instagram.com/morganketzner)
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: Vogue; Instagram-сторінки sizes.dubai, monica_antonopoulou, takado_handmade, monpari.store, swim_oclock, morganketzner, afi_eswrouxa.