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Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжа

Воскресенье 07 июля 2024 13:24
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Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжа Модные купальники 2024 (Фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Лето продолжается, и если вы еще вдруг не успели обновить свой пляжный гардероб, самое время это сделать. Возьмите на заметку несколько актуальных идей, чтобы быть в тренде и выглядеть ярко.

На какие фасоны, цвета и сочетания следует обратить внимание, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Яркий принт

Выберите купальник, украшенный уникальными рисунками или деталями. Или же и вообще, купите вязаную вещь, изготовленную в самых неожиданных цветах - не бойтесь экспериментировать этим летом!

Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжа

Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжа

Модные купальники на лето 2024 (Фото: instagram.com/kado_handmade)

Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжаЗакрытый купальник 2024 (Фото: instagram.com/swim_oclock)

Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжаВязаный купальник на лето 2024 (Фото: instagram.com/abt_fashion_beach)

Без бретелек

Также в моде этого сезона купальники без бретелек. Выберите тот фасон, который подчеркнет вашу фигуру и позволит чувствовать себя уверенно. И смело отправляйтесь к воде, чтобы испытать модный тренд.

Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжаКупальник без бретелей 2024 (бандо) (Фото: instagram.com/monpari.store)

Цветочные мотивы

Еще обратите внимание на вещи с подобными рисунками. Особенно актуальны купальники, декорированные объемными 3D-цветами в одном или двух оттенках.

Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжаКакие купальники сейчас в моде (Фото: instagram.com/kado_handmade)

Расслабленный стиль

Если вы любите изысканные детали, этот тренд может вас заинтересовать. Еще одним хитом этого лета являются купальники с пайетками, аккуратным кружевом или эффектами вставками в виде бусин-медальонов. Такой тренд точно не останется не замеченным и привлечет к себе внимание.

Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжаКупальники с пайетками 2024 года (Фото: instagram.com/sunvixenswimwear)

Животный принт

Это еще одна тенденция, переходящая из сезона в сезон. Выберите черно-белое сочетание или, наоборот, белое с красным - особенно "горячие "модные веяния сезона 2024 года.

Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжаТренды купальников 2024 года (Фото: instagram.com/monica_antonopoulou)

Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжаКупальник с животным принтом 2024 (Фото: instagram.com/afi_eswrouxa_)

Утонченный минимализм

Такой дизайн в мире купальников также довольно популярен, поскольку позволяет экспериментировать и подходит к разным типам фигур. Если вы из тех, кто кому нравится принцип: "Меньше - значит больше", присмотритесь к модным вариантам, которые предлагают стилисты.

Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжаСтильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжаМодные однотонные купальники 2024 года (Фото: instagram.com/morganketzner)

Также почитайте про 5 антитрендовых вещей на лето, которые испортят весь образ.

Кроме того, Андре Тан рассказал, что будут носить осенью.

Для написания материала были использованы следующие источники: Vogue; Instagram-страницы sizes.dubai, monica_antonopoulou, takado_handmade, monpari.store, swim_oclock, morganketzner, afi_eswrouxa.

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