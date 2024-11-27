Стильний мікс. Кара Делевінь показала, як поєднувати святкову сукню з чоботами

Кара Делевінь завжди вражає своїм почуттям стилю, сміливістю образів і здатністю вдало поєднувати, здавалося б, непоєднуване. Цього разу модель і акторка продемонструвала, як ефектно носити святкову сукню з чоботами, створюючи сучасний і оригінальний образ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Скомпонувати плаття із чоботами - завдання не з легких. Якщо з повсякденними або короткими моделями суконь це зробити значно простіше, то з більш елегантними варіантами може виникнути складність.

Проте, з наближенням новорічних вечірок і корпоративів така стилізація стане дуже актуальною.

Чудовий приклад пропонує Кара Делевінь у новій рекламній кампанії Calvin Klein. Для зйомки стилісти обрали для неї червону шовкову сукню міді з виразним декольте.

Актриса доповнила свій яскравий образ стильними чорними чоботами до коліна, коли піднімалась по дерев'яних сходах, щоб поставити велику срібну зірку на верхівку різдвяної ялинки з паперу.

Ці елементи гардеробу гармонійно доповнюють один одного. Візьміть цей варіант до уваги й вирушайте на пошуки святкових образів.

До слова, у другому образі Кара продемонструвала свою неймовірну фігуру, обравши мереживний бюстгальтер під чорний шкіряний костюм з брюками.

Вона доповнила look туфлями на високих підборах, позуючи поруч з величезною купою подарункових коробок.