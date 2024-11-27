Стильный микс. Кара Делевинь показала, как сочетать праздничное платье с сапогами

Кара Делевинь всегда поражает своим чувством стиля, смелостью образов и способностью удачно сочетать, казалось бы, несочетаемое. В этот раз модель и актриса продемонстрировала, как эффектно носить праздничное платье с сапогами, создавая современный и оригинальный образ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Скомпоновать платье с сапогами - задача не из легких. Если с повседневными или короткими моделями платьев это сделать значительно проще, то с более элегантными вариантами может возникнуть сложность.

Тем не менее, с приближением новогодних вечеринок и корпоративов такая стилизация станет очень актуальной.

Отличный пример предлагает Кара Делевинь в новой рекламной кампании Calvin Klein. Для съемки стилисты выбрали для нее красное шелковое платье миди с выразительным декольте.

Актриса дополнила свой яркий образ стильными черными сапогами до колена, когда поднималась по деревянной лестнице, чтобы поставить большую серебряную звезду на верхушку рождественской елки из бумаги.

Эти элементы гардероба гармонично дополняют друг друга. Возьмите этот вариант на заметку и отправляйтесь на поиски праздничных образов.

К слову, во втором образе Кара продемонстрировала свою невероятную фигуру, выбрав кружевной бюстгальтер под черный кожаный костюм с брюками.

Она дополнила look туфлями на высоком каблуке, позируя рядом с огромной кучей подарочных коробок.

