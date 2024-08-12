Стильні сумки на осінь. Найкращі варіанти для дівчат та жінок

Сумка - невід'ємний аксесуар, який має бути не лише модним, а й практичним. На щастя, цієї осені кожна зможе обрати найкращий варіант на будь-який смак.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які сумки будуть у тренді цієї осені.
Такий варіант чудово підійде для навчання чи роботи. Сумка через плече буде дуже модною цієї осені, важливо лише підібрати правильну модель. Зверніть увагу на щільні матеріали та мінімалізм. Така сумка вдало підійде до будь-якого вбрання.
Практична сумка для роботи (фото: instagram.com/bomashop.in.ua)
Стильна та ефектна модель підкреслить вашу витонченість. Такі сумки підходять як для побачень та свят, так і для повсякденного життя. Ви можете обрати брендові моделі або ж придивитися до мас-маркету, варіантів дуже багато і всі вони дуже вдалі.
Стильна сумка 2024 року (фото: instagram.com/kiwi_boutique.ua)
Тренд на леопард, зебру та навіть тигровий принт впевнено закріпився. І він буде актуальним цієї осені. Придивіться до зухвалих сумочок з таким малюнком, з ними ви станете наймоднішою.
Стильна сумка на осінь (скриншот)
Зручний та місткий варіант, завдяки якому ви завжди зможете носити з собою все необхідне, буде актуальним. Придивіться до сумочок з кількома кишенями, а також зверніть увагу на шоколадні відтінки.
Зручна сумка на осінь (фото: instagram.com/mimino.room)
Такі варіанти дуже зручно поєднувати з будь-яким вбранням. Вони чудово підійдуть під ефектну сукню, а також круто виглядатимуть з повсякденним "луком". Віддавайте перевагу стриманим відтінкам, тоді вам буде легше комбінувати сумочку з будь-яким взуттям.
Модна сумка на осінь (фото: instagram.com/sumka_store_rv)
До речі, раніше ми вже розповідали, які сумки стали антитрендом.
Крім цього, нещодавно стало відомо, які зачіски можуть омолодити.
Під час написання матеріалу було використано джерела: видання Cosmopolitan, Vancouver Sun, Instagram-сторінки "sumka_store_rv", "bomashop.in.ua", "kiwi_boutique.ua", "mimino.room".