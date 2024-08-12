Стильные сумки на осень. Лучшие варианты для девушек и женщин

Сумка - неотъемлемый аксессуар, который должен быть не только модным, а еще и практичным. К счастью, этой осенью каждая сможет выбрать наиболее подходящий вариант на любой вкус.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие сумки будут в тренде этой осенью.
Такой вариант прекрасно подойдет для учебы или работы. Сумка через плечо будет очень модной этой осенью, важно лишь подобрать правильную модель. Обратите внимание на плотные материалы и минимализм. Такая сумка удачно подойдет к любому наряду.
Практичная сумка для работы (фото: instagram.com/bomashop.in.ua)
Стильная и эффектная модель подчеркнет вашу изящность. Такие сумки подходят как для свиданий и праздников, так и для повседневной жизни. Вы можете выбрать брендовые модели или же присмотритесь к масс-маркету, вариантов очень много и все они очень удачные.
Стильная сумка 2024 (фото: instagram.com/kiwi_boutique.ua)
Тренд на леопард, зебру и даже тигровый принт уверенно закрепился. И он будет актуальным этой осенью. Присмотритесь к дерзким сумочкам с таким рисунком, с ними вы станете самой модной.
Стильная сумка на осень (скриншот)
Удобный и вместительный вариант, благодаря которому вы всегда сможете носить с собой все необходимое, будет актуальным. Присмотритесь к сумочкам с несколькими карманами, а также обратите внимание на шоколадные оттенки.
Удобная сумка на осень (фото: instagram.com/mimino.room)
Такие варианты очень удобно сочетать с любыми нарядами. Они отлично подойдут под эффектное платье, а также будут круто смотреться с повседневным "луком". Отдавайте предпочтение сдержанным оттенкам, так вам будет легче комбинировать сумочку с любой обувью.
Модная сумка на осень (фото: instagram.com/sumka_store_rv)
К слову, ранее мы уже рассказывали, какие сумки стали антитрендом.
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Во время написания материала были использованы источники: издания Cosmopolitan, Vancouver Sun, Instagram-страницы "sumka_store_rv", "bomashop.in.ua", "kiwi_boutique.ua", "mimino.room".