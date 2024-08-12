Стильные сумки на осень. Лучшие варианты для девушек и женщин

Сумка через плечо

Такой вариант прекрасно подойдет для учебы или работы. Сумка через плечо будет очень модной этой осенью, важно лишь подобрать правильную модель. Обратите внимание на плотные материалы и минимализм. Такая сумка удачно подойдет к любому наряду.

Практичная сумка для работы (фото: instagram.com/bomashop.in.ua)

Сумка с коротким ремешком

Стильная и эффектная модель подчеркнет вашу изящность. Такие сумки подходят как для свиданий и праздников, так и для повседневной жизни. Вы можете выбрать брендовые модели или же присмотритесь к масс-маркету, вариантов очень много и все они очень удачные.

Стильная сумка 2024 (фото: instagram.com/kiwi_boutique.ua)

"Звериный" принт

Тренд на леопард, зебру и даже тигровый принт уверенно закрепился. И он будет актуальным этой осенью. Присмотритесь к дерзким сумочкам с таким рисунком, с ними вы станете самой модной.

Стильная сумка на осень (скриншот)

Большая сумка

Удобный и вместительный вариант, благодаря которому вы всегда сможете носить с собой все необходимое, будет актуальным. Присмотритесь к сумочкам с несколькими карманами, а также обратите внимание на шоколадные оттенки.

Удобная сумка на осень (фото: instagram.com/mimino.room)

Прямоугольная сумка

Такие варианты очень удобно сочетать с любыми нарядами. Они отлично подойдут под эффектное платье, а также будут круто смотреться с повседневным "луком". Отдавайте предпочтение сдержанным оттенкам, так вам будет легче комбинировать сумочку с любой обувью.

Модная сумка на осень (фото: instagram.com/sumka_store_rv)