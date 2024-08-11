Мінус 10 років. Ці трендові зачіски зроблять вас наймоднішою й приховають вік

Вже скоро осінь, а тому багатьом хочеться оновити імідж та почати новий сезон з новою зачіскою. Після літа та спеки хочеться чого "свіжого", модного та зручного.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 3 найкращі стрижки, які не тільки "мінуснуть" 10 років, а ще й зроблять вас найстильнішою.

"Хімія", але по-новому

Пам'ятаєте, коли майже усі носили "хімію" - об'ємні кучері, які часто нагадували локшину. Нині цей варіант зачіски зазнав змін і став дуже сучасним. Вам не варто страждати, якщо волосся важко вкласти.

Просто дайте йому трохи більше "волі". Зробіть легкі кучері. При довжині до плечей ця зачіска буде мати максимально стильний та актуальний вигляд.

Зачіска на кучері (фото: instagram.com/hairbytrinalondon)

Блонд та легкі хвилі

Довге волосся може бути стильним та робити вас молодшою. Але важливо дотримуватися певних моментів. Зачіска має бути охайною, а колір - максимально витонченим.

Якщо ви хочете блонд - попросіть майстра, аби він зробив сучасне тонування. Передні пасма можуть мати ефект "поцілунку сонця", а задні можна зробити трохи темнішими. Головне - ніякої жовтизни.

В який колір фарбуватися після 45 років (фото: instagram.com/braggnbeauty)

Омбре та подовжене каре

Ця зачіска дуже зручна, адже ви зможете збирати волосся, коли воно заважає, та швидко вкладати його, коли треба мати вигляд на всі 100%. До того ж омбре освіжить колір обличчя й додасть молодості.

Стежте, аби каре не сильно відростало. Якщо не оновлювати зачіску, волосся може отримати неохайний вигляд, до того ж омбре потребує регулярного тонування.

Зачіска для жінок після 40 (фото: instagram.com/hilalyldzhairdresser)