Стильні сумки на осінь. Найкращі варіанти для дівчат та жінок

Сумка - невід'ємний аксесуар, який має бути не лише модним, а й практичним. На щастя, цієї осені кожна зможе обрати найкращий варіант на будь-який смак.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які сумки будуть у тренді цієї осені.

Сумка через плече

Такий варіант чудово підійде для навчання чи роботи. Сумка через плече буде дуже модною цієї осені, важливо лише підібрати правильну модель. Зверніть увагу на щільні матеріали та мінімалізм. Така сумка вдало підійде до будь-якого вбрання.

Практична сумка для роботи (фото: instagram.com/bomashop.in.ua)

Сумка з коротким ремінцем

Стильна та ефектна модель підкреслить вашу витонченість. Такі сумки підходять як для побачень та свят, так і для повсякденного життя. Ви можете обрати брендові моделі або ж придивитися до мас-маркету, варіантів дуже багато і всі вони дуже вдалі.

Стильна сумка 2024 року (фото: instagram.com/kiwi_boutique.ua)

"Звірячий" принт

Тренд на леопард, зебру та навіть тигровий принт впевнено закріпився. І він буде актуальним цієї осені. Придивіться до зухвалих сумочок з таким малюнком, з ними ви станете наймоднішою.

Стильна сумка на осінь (скриншот)

Велика сумка

Зручний та місткий варіант, завдяки якому ви завжди зможете носити з собою все необхідне, буде актуальним. Придивіться до сумочок з кількома кишенями, а також зверніть увагу на шоколадні відтінки.

Зручна сумка на осінь (фото: instagram.com/mimino.room)

Прямокутна сумка

Такі варіанти дуже зручно поєднувати з будь-яким вбранням. Вони чудово підійдуть під ефектну сукню, а також круто виглядатимуть з повсякденним "луком". Віддавайте перевагу стриманим відтінкам, тоді вам буде легше комбінувати сумочку з будь-яким взуттям.

Модна сумка на осінь (фото: instagram.com/sumka_store_rv)