Стильные сумки на осень. Лучшие варианты для девушек и женщин

Сумка - неотъемлемый аксессуар, который должен быть не только модным, а еще и практичным. К счастью, этой осенью каждая сможет выбрать наиболее подходящий вариант на любой вкус.

Сумка через плечо

Такой вариант прекрасно подойдет для учебы или работы. Сумка через плечо будет очень модной этой осенью, важно лишь подобрать правильную модель. Обратите внимание на плотные материалы и минимализм. Такая сумка удачно подойдет к любому наряду.

Практичная сумка для работы (фото: instagram.com/bomashop.in.ua)

Сумка с коротким ремешком

Стильная и эффектная модель подчеркнет вашу изящность. Такие сумки подходят как для свиданий и праздников, так и для повседневной жизни. Вы можете выбрать брендовые модели или же присмотритесь к масс-маркету, вариантов очень много и все они очень удачные.

Стильная сумка 2024 (фото: instagram.com/kiwi_boutique.ua)

"Звериный" принт

Тренд на леопард, зебру и даже тигровый принт уверенно закрепился. И он будет актуальным этой осенью. Присмотритесь к дерзким сумочкам с таким рисунком, с ними вы станете самой модной.

Стильная сумка на осень (скриншот)

Большая сумка

Удобный и вместительный вариант, благодаря которому вы всегда сможете носить с собой все необходимое, будет актуальным. Присмотритесь к сумочкам с несколькими карманами, а также обратите внимание на шоколадные оттенки.

Удобная сумка на осень (фото: instagram.com/mimino.room)

Прямоугольная сумка

Такие варианты очень удобно сочетать с любыми нарядами. Они отлично подойдут под эффектное платье, а также будут круто смотреться с повседневным "луком". Отдавайте предпочтение сдержанным оттенкам, так вам будет легче комбинировать сумочку с любой обувью.

Модная сумка на осень (фото: instagram.com/sumka_store_rv)