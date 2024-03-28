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Стилістка сказала, як носити червоне взуття навесні 2024 року

Четвер 28 березня 2024 15:24
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Стилістка сказала, як носити червоне взуття навесні 2024 року Як носити червоне взуття навесні 2024 (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Неможливо не помітити кількість червоних пар у хіт-параді актуальності 2024 року, але варто знати, як та з чим можна носити таке яскраве взуття.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як носити червоне взуття навесні 2024 року

Червоне взуття стало трендом цього сезону. Але не всі знають, з чим можна його носити. Втім, скласти "луки" з червоними черевичками цілком реально.

Але вона може бути не завжди зручною для повсякденності, тому стилістка рекомендує обрати більш доречні моделі у вигляді чобіт, лоферів, кросівок, а підбори залишити для святкових образів або більш нарядних.

Червоне взуття доволі яскравий акцент який можна по-різному обіграти у своїх образа:

  • добре поєднується з монохромними образами, роблячи образ більш завершеним.
  • це підійде для тих, хто не може носити червоний у портретній зоні, або готовий бачити його суто як додатковий акцент образу.

Стилістка сказала, як носити червоне взуття навесні 2024 рокуСтилістка сказала, як носити червоне взуття навесні 2024 рокуСтилістка сказала, як носити червоне взуття навесні 2024 року

Як носити червоне взуття навесні 2024 (фото: Pinterest)

Поєднати червоне взуття з аксесуарами

Таким чином у вас буде прекрасний сет, який доповнить будь-який образ з кольорами які товаришують з червоною палітрою, або з базовими кольорами.

Це дуже зручно до тих, хто не любить витрачати час на створення образів та прагне до цікавості в образі.

Червоне взуття з червоними колготками також є одним з топових стилістичних прийомів весни. Доволі сміливий прояв жіночності та індивідуальності. Якщо яскраві колготи не для вас, то можна почати експерименти зі шкарпетками або гетрами.

Стилістка сказала, як носити червоне взуття навесні 2024 рокуСтилістка сказала, як носити червоне взуття навесні 2024 року

Як носити червоне взуття навесні 2024 (фото: Pinterest)

Раніше ми розповідали, яке взуття буде трендовим навесні 2024 року.

Також читайте, як вибрати класний светр на весну.

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