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Стилістка пояснила, як вибрати класний светр на весну

Понеділок 19 лютого 2024 11:28
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Стилістка пояснила, як вибрати класний светр на весну Як вибрати класний светр на весну (фото:
Автор: Юлія Любченко
Експерт: Альона Прилепа

Вибрати светр іноді буває досить складно, адже ми не завжди розуміємо основні складові, якими він має володіти та критерії, за якими варто оцінювати його якість.

РБК-Україна (проект Styler) завдяки ексклюзивному матеріалу стилістки Альони Прилепи розповідає, як вибрати светр.

Матеріал - Основний Ключ

Все починається з матеріалу. Віддавайте перевагу натуральним тканинам, таким як м'яка вовна, кашемір чи бавовна. Вони не тільки теплі, а й дозволяють шкірі дихати.

Обирайте кашемірові чи шерстяні вироби, або ж поєднання цих матеріалів:

  • кашемір - це тепло і мʼякість
  • шерсть - тепло і щільність
  • для більшої універсальності виробу підійде тонкий кашемір.

Крій та Фасон

Приділяйте увагу крою светра. Оптимальний варіант - це той, який легко поєднується з вашим гардеробом. Краще за все, як базовий варіант брати светр трішки оверсайз.

Вічний крій - злегка вільний джемпер прямого крою з круглим вирізом.

Помірний обʼєм підвищить комбінаторику та дозволяє створювати багатошарові комплекти.

Обирайте вироби без декору ахроматичних або спокійних кольорів, зважаючи на власні лінії зовнішності, наприклад:

  • теплий підтон - теплий колір джемпера і навпаки
  • середня контрастність - середня насиченість кольору, приглушені відтінки
  • висока контрастність - можете вибирати насичені, темні, складні кольори.

Догляд за светром

Пам'ятайте про правила догляду. Деякі матеріали вимагають особливого підходу. Ретельно вивчіть етикетку та дотримуйтесь рекомендацій.

Фотоприклади українських виробників класних светрів від Альони Прилепи

Стилістка пояснила, як вибрати класний светр на веснуСтилістка пояснила, як вибрати класний светр на веснуСтилістка пояснила, як вибрати класний светр на веснуСтилістка пояснила, як вибрати класний светр на веснуСтилістка пояснила, як вибрати класний светр на веснуСтилістка пояснила, як вибрати класний светр на веснуСтилістка пояснила, як вибрати класний светр на веснуСтилістка пояснила, як вибрати класний светр на веснуСтилістка пояснила, як вибрати класний светр на веснуСтилістка пояснила, як вибрати класний светр на веснуСтилістка пояснила, як вибрати класний светр на веснуСтилістка пояснила, як вибрати класний светр на веснуСтилістка пояснила, як вибрати класний светр на весну

Варіанти гарних светрів (фото надані Альною Прилепою)

Раніше ми розповідали про 5 головних трендів на весну 2024.

Також читайте, як носити кольорові колготки.

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