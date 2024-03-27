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Стилістка назвала трендове взуття на весну 2024 року

Середа 27 березня 2024 16:07
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Стилістка назвала трендове взуття на весну 2024 року Яке взуття є трендом навесні 2024 року (фото: Pinterest)
Автор: Юлія Любченко

Взуття навесні буває дуже складно вибрати, але якщо знати тренди та прислухатися до порад експертів, ця задача полегшується.

Про трендове взуття весни 2024 року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Яке взуття є трендом навесні 2024 року

Тренди які не тільки актуальні, а ще й зручні у використанні їх у повсякденному житті. Цією весною таким трендом стало взуття на підборах Кіттен Хілл.

Взуття може бути абсолютно будь-яким починаючи від туфель, закінчуючи сабо, мюлі та звичайними чоботами. Головне памʼятайте: перш за все ваша зручність, а вже потім будь-який тренд та модний елемент в образі.

Стилістка назвала трендове взуття на весну 2024 рокуСтилістка назвала трендове взуття на весну 2024 рокуСтилістка назвала трендове взуття на весну 2024 року

Яке взуття є трендом навесні 2024 року (фото: Pinterest)

Перед купівлею пари рекомендовано обовʼязково приміряти взуття та спробувати його у ходьбі, бо у взутті з невеликим підбором має бути зручна висота самого підбора. Це дозволить вам зберегти зручність та комфорт протягом тривалого часу.

Ваші ніжки скажуть вам точно за це "дякую". Туфлі з невеликим підбором виглядають елегантно, що дозволяє образу бути наповненим жіночністю з ноткою шарму.

Моделі, які цією весною будуть актуальні. Усі ми знаємо що наша хода змінюється коли ми носимо підбори, саме туфлі з таким невеликим підбором допоможуть у цьому та ще й додадуть впевненості та настрою вашому образу.

Стилістка назвала трендове взуття на весну 2024 рокуСтилістка назвала трендове взуття на весну 2024 року

Яке взуття є трендом навесні 2024 року (фото: Pinterest)


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