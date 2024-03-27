Стилістка назвала трендове взуття на весну 2024 року
Взуття навесні буває дуже складно вибрати, але якщо знати тренди та прислухатися до порад експертів, ця задача полегшується.
Про трендове взуття весни 2024 року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".
Яке взуття є трендом навесні 2024 року
Тренди які не тільки актуальні, а ще й зручні у використанні їх у повсякденному житті. Цією весною таким трендом стало взуття на підборах Кіттен Хілл.
Взуття може бути абсолютно будь-яким починаючи від туфель, закінчуючи сабо, мюлі та звичайними чоботами. Головне памʼятайте: перш за все ваша зручність, а вже потім будь-який тренд та модний елемент в образі.
Яке взуття є трендом навесні 2024 року (фото: Pinterest)
Перед купівлею пари рекомендовано обовʼязково приміряти взуття та спробувати його у ходьбі, бо у взутті з невеликим підбором має бути зручна висота самого підбора. Це дозволить вам зберегти зручність та комфорт протягом тривалого часу.
Ваші ніжки скажуть вам точно за це "дякую". Туфлі з невеликим підбором виглядають елегантно, що дозволяє образу бути наповненим жіночністю з ноткою шарму.
Моделі, які цією весною будуть актуальні. Усі ми знаємо що наша хода змінюється коли ми носимо підбори, саме туфлі з таким невеликим підбором допоможуть у цьому та ще й додадуть впевненості та настрою вашому образу.
Яке взуття є трендом навесні 2024 року (фото: Pinterest)
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