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Стилистка сказала, как носить красную обувь весной 2024 года

Четверг 28 марта 2024 15:24
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Стилистка сказала, как носить красную обувь весной 2024 года Как носить красную обувь весной 2024 (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Невозможно не заметить количество красных пар в хит-параде актуальности 2024 года, но стоит знать, как и с чем можно носить яркую обувь.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как носить красную обувь весной 2024 года

Красный и его оттенки заполонили собой почти все, начиная от одежды, заканчивая аксессуарами и обувью. Самая популярная модель - лаковые туфли на каблуке с острым носом.

Но она может быть не всегда удобна для повседневности, поэтому стилист рекомендует выбрать более уместные модели в виде сапог, лоферов, кроссовок, а каблуки оставить для праздничных образов или более нарядных.

Красная обувь довольно яркий акцент, который можно по-разному обыграть в своих образах:

  • хорошо сочетается с монохромными образами, делая образ более завершенным.
  • это подойдет для тех, кто не может носить красный в портретной зоне или готов видеть его сугубо как дополнительный акцент образа.

Стилистка сказала, как носить красную обувь весной 2024 годаСтилистка сказала, как носить красную обувь весной 2024 годаСтилистка сказала, как носить красную обувь весной 2024 года

Как носить красную обувь весной 2024 (фото: Pinterest)

Соединить красную обувь с аксессуарами

Таким образом у вас будет прекрасный сет, который дополнит любой образ с цветами дружащими с красной палитрой или с базовыми цветами.

Это очень удобно для тех, кто не любит тратить время на создание образов и стремится к любопытству в образе.

Красная обувь с красными колготками также одна из топовых стилистических приемов весны. Довольно смело проявление женственности и индивидуальности. Если яркие колготки не для вас, то можно начать эксперименты с носками или гетрами.

Стилистка сказала, как носить красную обувь весной 2024 годаСтилистка сказала, как носить красную обувь весной 2024 года

Как носить красную обувь весной 2024 (фото: Pinterest)

Ранее мы рассказывали, какая обувь будет трендовой весной 2024 года.

Также читайте,как выбрать классный свитер весной.

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