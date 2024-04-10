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Стилістка сказала, як навесні можна цікаво носити хустинку

Середа 10 квітня 2024 15:26
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Стилістка сказала, як навесні можна цікаво носити хустинку Як навесні стильно носити хустинку - (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Хустка є чудовим аксесуаром, який може стати чудовим доповненням до будь-якого образу, але варто знати, як комбінувати її з іншими речами.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".

Як стильно носити хустку навесні

Сьогодні ми поговоримо про універсальний аксесуар - хустинку, яку можна різними способами додати до своїх образів.

Перший спосіб: просто завʼязати на шиї. Хустинку можна завʼязати на шиї, як намисто або скласти як твіллі. Це додасть вашому образу нотку елегантності та шарму.

Стилістка сказала, як навесні можна цікаво носити хустинкуСтилістка сказала, як навесні можна цікаво носити хустинку

Як носити хустку на шиї (фото: Pinterest)

Другий спосіб: як головний убір або додати хустку до свого основного головного убору у вигляді кепки, шляпи або панами.

Це точно додасть образу неординарності та оригінальності. Звісно, поєднання хустки з головним убором доволі сміливе рішення, але запевняю вас - це виглядає дуже вишукано та ще і є трендом цього сезону.

Стилістка сказала, як навесні можна цікаво носити хустинкуСтилістка сказала, як навесні можна цікаво носити хустинку

Як носити хустку на голові (фото: Pinterest)

Третій спосіб: завʼязати хустинку на руку як браслет. Обирайте хустинку вашої колірної гами образу та проявіть свою фантазію та завʼяжіть хустку з додатковим аксесуаром у вигляді кільця, або просто самостійно закрутивши її у бант або красивий вузол.

Тож, існує кілька способів, щоб зробити свої луки цікавішими, завдяки лише одній хустці, що надасть вашому вигляду нових фарб.

Стилістка сказала, як навесні можна цікаво носити хустинку

Як носити хустку на руці (фото: Pinterest)

Раніше ми розповідали, як носити яскравий тренд 2024 року.

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