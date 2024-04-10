Стилістка сказала, як навесні можна цікаво носити хустинку

Хустка є чудовим аксесуаром, який може стати чудовим доповненням до будь-якого образу, але варто знати, як комбінувати її з іншими речами.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал "Кишеньковий стиліст".

Як стильно носити хустку навесні

Сьогодні ми поговоримо про універсальний аксесуар - хустинку, яку можна різними способами додати до своїх образів.

Перший спосіб: просто завʼязати на шиї. Хустинку можна завʼязати на шиї, як намисто або скласти як твіллі. Це додасть вашому образу нотку елегантності та шарму.

Як носити хустку на шиї (фото: Pinterest)

Другий спосіб: як головний убір або додати хустку до свого основного головного убору у вигляді кепки, шляпи або панами.

Це точно додасть образу неординарності та оригінальності. Звісно, поєднання хустки з головним убором доволі сміливе рішення, але запевняю вас - це виглядає дуже вишукано та ще і є трендом цього сезону.

Як носити хустку на голові (фото: Pinterest)

Третій спосіб: завʼязати хустинку на руку як браслет. Обирайте хустинку вашої колірної гами образу та проявіть свою фантазію та завʼяжіть хустку з додатковим аксесуаром у вигляді кільця, або просто самостійно закрутивши її у бант або красивий вузол.

Тож, існує кілька способів, щоб зробити свої луки цікавішими, завдяки лише одній хустці, що надасть вашому вигляду нових фарб.

Як носити хустку на руці (фото: Pinterest)