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Стилистка сказала, как весной можно интересно носить платок

Среда 10 апреля 2024 15:26
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Стилистка сказала, как весной можно интересно носить платок Как весной стильно носить платок – (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Платок является отличным аксессуаром, который может стать отличным дополнением к любому образу, но стоит знать, как комбинировать его с другими вещами.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".

Как стильно носить платок весной

Сегодня мы поговорим об универсальном аксессуаре - платке, который можно разными способами добавить к своим образам.

Первый способ: просто завязать на шее. Платок можно завязать на шее, как бусы или сложить как твилли. Это придаст вашему образу нотку элегантности и шарма.

Стилистка сказала, как весной можно интересно носить платокСтилистка сказала, как весной можно интересно носить платок

Как носить платок на шее (фото: Pinterest)

Второй способ: как головной убор или добавить платок к своему основному головному убору в виде кепки, шляпы или панамы.

Это точно придаст образу неординарности и оригинальности. Конечно, сочетание платка с головным убором довольно смелое решение, но уверяю вас - это выглядит очень изысканно и является трендом этого сезона.

Стилистка сказала, как весной можно интересно носить платокСтилистка сказала, как весной можно интересно носить платок

Как носить платок на голове (фото: Pinterest)

Третий способ: завязать платок на руку как браслет. Выбирайте платок вашей цветовой гаммы образа и проявите свою фантазию и завяжите платок с дополнительным аксессуаром в виде кольца, или просто самостоятельно закрутив его в бант или красивый узел.

Итак, существует несколько способов, чтобы сделать свои луки интереснее, благодаря только одному платку, который придаст вашему виду новых красок.

Стилистка сказала, как весной можно интересно носить платок

Как носить платок на руке (фото: Pinterest)

Раньше мы рассказывали, как носить яркий тренд в 2024 году.

Также читайте,есть ли корреляция между цветовым сочетанием и статусом.

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