Стилистка сказала, как весной можно интересно носить платок

Платок является отличным аксессуаром, который может стать отличным дополнением к любому образу, но стоит знать, как комбинировать его с другими вещами.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал "Кишеньковий стиліст".

Как стильно носить платок весной

Сегодня мы поговорим об универсальном аксессуаре - платке, который можно разными способами добавить к своим образам.

Первый способ: просто завязать на шее. Платок можно завязать на шее, как бусы или сложить как твилли. Это придаст вашему образу нотку элегантности и шарма.

Как носить платок на шее (фото: Pinterest)

Второй способ: как головной убор или добавить платок к своему основному головному убору в виде кепки, шляпы или панамы.

Это точно придаст образу неординарности и оригинальности. Конечно, сочетание платка с головным убором довольно смелое решение, но уверяю вас - это выглядит очень изысканно и является трендом этого сезона.

Как носить платок на голове (фото: Pinterest)

Третий способ: завязать платок на руку как браслет. Выбирайте платок вашей цветовой гаммы образа и проявите свою фантазию и завяжите платок с дополнительным аксессуаром в виде кольца, или просто самостоятельно закрутив его в бант или красивый узел.

Итак, существует несколько способов, чтобы сделать свои луки интереснее, благодаря только одному платку, который придаст вашему виду новых красок.

Как носить платок на руке (фото: Pinterest)