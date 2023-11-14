Стилістка пояснила, чи є кореляція між поєднанням кольорів та статусом

Не кожна жінка вміє правильно обирати речі та поєднувати кольори між собою. А це також дуже важлива деталь для того, щоб виглядати гарно та статусно.

Про те, чи існує кореляція між кольорами та статусом розповідає РБК-Україна (проект Styler) за допомогою ексклюзивного коментаря стиліста Альони Прилепи.

Кореляція кольорів та статусу

"Одного разу мені запала в душу одна жінка, яка була з ніг до голови одягнена в бежевий, тоді я подумала, що до нас до міста приїхала зірка, хоча пізніше я дізналася, що зіркою вона не була, але справляла враження селебріті", - розповідаж Альона.

І хочу вам сказати що є такі кольори і їх поєднання, які викликають у нас завмирання серця, почуття недосяжності.

Наприклад:

Бежево-коричнева гама: тут важливо обрати саме свій відтінок. Особливо ефектно виглядають образи у монохромі бежевого, а якщо в поєднанні з глибоким синім, бардо чи сірим, це ще цікавіше

Білий: я часто клієнткам кажу, що білий це дуже красиво, стильно, дорого. Білий - це свято душі, особливо якщо в білому ви обираєте ті речі, які говорять оточуючим про достаток. Наприклад, пальто, штани, взуття і звичайно тотал білий образ.

Приглушені пастельні відтінки: наприклад, не яскраво блакитний, а приглушений сіро-блакитний, не цукерковий рожевий, а колір запорошеної троянди. Такі відтінки також дають потрібне посилання, особливо в монохромних комплектах.

Світло сірий: але тут варто наголосити саме на світлих відтінках сірого. Сірий у поєднанні з червоним та бургунді тренд цього сезону, а у поєднанні з фактурою (кашемір, трикотаж, костюмна тканина, шовк) надають образу статусності.

Густі, глибокі відтінки: Їх ще називають кольори дорогоцінного каміння. Але тут важливо пам'ятати про глибину кольору, тільки темні відтінки дають таке відчуття. Спробуйте замінити яскравий колір на темніший насиченіший і відразу настрій образу змінитися.

ле не забувайте щоб виглядати статусно, не достатньо просто використовувати ці кольори та поєднання. Важливо щоб речі були гарно скроїні та мали якісну тканину.

Приклади кореляції кольорів і статусу від Альони Прилепи

Чи корелюються кольори та статус (фото надані стилістом Альною Прилепою)