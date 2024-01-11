Кольорові колготки. Стилістка показала, як носити тренд 2024 року
Кольорові колготки стали новим трендом 2024 року, але як їх носити, щоб це виглядало стильно, розуміє далеко не кожна жінка.
Про те, як носити кольорові колготки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) за допомогою ексклюзивного матеріалу від стилістки Альони Прилепи.
Як носити кольорові колготки
Кольорові колготки - один із трендів цього сезону. Якщо хочете обережно безпечно спробувати додати у комплект кольорові колготки то спочатку рекомендую починати з темних варіантів, таких як бордо, синій, сірий, коричневий - мега універсальні варіанти. ⠀
Усі рекомендації стилістка показала на фото, але ось кілька лайфхаків, як додати колготки в образ: ⠀
- колготок має бути багато, ніколи не знаєш, що знадобиться!
- в базі завжди має бути 2 нових пари бежевих та чорних безшовних колготок
- дешеві колготки псують образ загалом
- якщо колготки з активним принтом використовуйте їх зі спокійними речами! Одним словом не зміщуйте фокус. І вони годяться виключно для струнких ніг
- колготки мають бути матові, без блискучого відливу⠀
- тілесні колготки повинні збігатися з кольором шкіри (без ефекту засмаги)⠀
- колготки повинні відповідати сезонності. Чим щільніше колготки, тим щільнішим повинен бути одяг і масивніше взуття. ⠀
- для ділового стилю (дрес-код) підходять виключно тонкі матові тілесні колготки
- колготки в сітку більше годяться для тематичних вечірок та фотосесій. Але якщо це дуже дрібна сітка, то і для повсякденних комплектів
- при складанні образу намагайтеся вибудовувати колірну вертикаль, щоб не "різати зростання"
- колготки в тон взуття
- колготки в тон низів (спідниць, суконь)
- колготки в тон взуття та низів (ідеальний варіант)
- колготки з низькою контрастністю низів (спідниць, суконь) та взуття.
Інші варіанти не настільки ідеальні, але можливі при високому зрості:
- колготки в тон аксесуарів
- колготки в тон верхів при компліментарних низах (протилежних на кольоровому колі Іттена).
Фотоприклади від Альони Прилепи
Як носити кольорові колготки (фото надані стилістом Альною Прилепою)
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