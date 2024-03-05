Стилістка пояснила, що таке біркенштоки і чому це комфортна деталь гардероба

Біркенштоки - це різновид взуття, який дуже гарно поєднується з різними стилями одягу та вважається комфортним та елегантним елементом у гардеробі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Що таке Біркенштоки

Біркеншток - це символ комфорту, практичності, елегантності та вишуканості. Вже не один рік це взуття завойовує серця модниць по всьому світу.

На перший погляд, можна подумати що це просто капці Попелюшки, але їх зручність та незвичність не дають спокою модному світу все багато років.

Початок та становлення

Біркенштоки мають багату історію, що має свій початок у далекому минулому в Німеччині. Де у 1774 році Йоганн Адам Біркеншток заснував свою компанію.

Сімейне підприємство спеціалізувалося на виробництві взуття з натуральних матеріалів, зокрема, коркової підошви, що мала властивості підтримки та комфорту.

Що таке біркенштоки (фото: Pinterest)

Популяризація та успіх

Вже в XIX столітті біркеншток став відомим у всьому світі завдяки своїй неперевершеній якості та комфорту.

Часом їх стали носити не тільки як функціональне взуття, але і як елемент стилю та моди.

Протягом десятиліть біркеншток зазнавав різноманітних змін у дизайні, від класичних та природних стилів до більш сучасних і трендових інтерпретацій.

Не зважаючи на це, бренд залишився вірним своєму корінню, надаючи неперевершену комфортність і елегантність.

Переваги

Однією з найбільших переваг біркеншток є їх надзвичайна зручність, бо вони виготовлені з високоякісних матеріалів, таких як м'яка шкіра та внутрішня підкладка замші, що забезпечує комфорт при кожному кроці.

Легка підошва та відмінна амортизація забезпечують стабільність та підтримку, навіть при тривалому носінні.

Рекомендовано з цим взуттям носити різноколірні шкарпетки, тоді вони не тільки будуть комфортними, а ще й стануть частиною вашого іміджу.

Що таке біркенштоки (фото: Pinterest)