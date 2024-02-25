Стилістка назвала тренд весни 2024, який роками не виходить з моди

Принт клітинка, здається, завжди був у моді і вже десятиліттями не виходить з трендів, цього року так само.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на Telegram- канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як носити речі у клітинку

У кожному модному сезоні дизайнери створюють нові тенденції та тренди. Але ж деякі елементи, які завжди залишаються актуальними та вписуються у модні тенденції трендів з року в рік.

Один з таких фаворитів у моді є - клітинка, яка має дуже довгу та цікаву історію.

В Шотландії вона стала основним принтом, який використовували при створенні кілтів, які були частиною чоловічого гардероба. А вже потім клітинка стала символом кланової приналежності.

З часом вона перейшла з родинних кланів на подіуми модних показів та стала невідʼємною частиною гардероба як жінок, так і чоловіків.

Завдяки своїй історії та давньому походженню клітинка вважається класичним приростом, який несе у собі відголос елегантності, стилю та витонченості.

Клітинка має різні інтерпретації, розміри, кольори та малюнки. При виборі свого варіанту приділіть належну увагу цьому принту та оберіть той, який відповідає вашим параметрам, колірній палітрі гардероба та особливостям.

Як носити речі у клітинку (фото: Freepik)

Додати клітинку до свого гардероба дуже просто. Комбінації з однотонними речами зробить клітинку головним елементом вашого образу.

А якщо хочеться створити більш однотонний образ, то рекомендовано вибрати один з кольорів клітинки й підсилити його іншими речами цього кольору.

Сьогодні сміливість на неординарність у тренді. Підтримати цю ідею можна за допомогою поєднання клітинки з іншим принтом, або речі з матеріалу, який, на перший погляд, може виглядати незвично.

Наприклад, спідниці з мережива, або шкіряних штанів. У такому випадку, головне дотримуватися балансу і не перемудрити, тому заздалегідь приміряйте образ, щоб вас все влаштовувало і ви почували себе впевнено та комфортно.

