Стилистка объяснила, что такое биркенштоки и почему это комфортная деталь гардероба
Биркенштоки - это разновидность обуви, которая очень хорошо сочетается с разными стилями одежды и считается комфортным и элегантным элементом в гардеробе.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
Что такое Биркенштоки
Биркеншток - это символ комфорта, практичности, элегантности и изысканности. Уже не один год эта обувь завоевывает сердца модниц по всему миру.
На первый взгляд, можно подумать, что это просто тапочки Золушки, но их удобство и необычность не дают покоя модному миру все много лет.
Начало и становление
Биркенштоки имеют богатую историю, которая имеет свое начало в далеком прошлом в Германии. Где в 1774 году Иоганн Адам Биркеншток основал свою компанию.
Семейное предприятие специализировалось на производстве обуви из натуральных материалов, в частности, пробковой подошвы, обладающей свойствами поддержки и комфорта.
Что такое биркенштоки (фото: Pinterest)
Популяризация и успех
Уже в XIX веке биркеншток стал известен во всем мире благодаря своему непревзойденному качеству и комфорту.
Порой их стали носить не только как функциональную обувь, но и как элемент стиля и моды.
На протяжении десятилетий биркеншток претерпевал разнообразные изменения в дизайне, от классических и естественных стилей до более современных и трендовых интерпретаций.
Несмотря на это, бренд остался верен своим корням, придавая непревзойденную комфортность и элегантность.
Преимущества
Одним из самых больших преимуществ биркеншток является их чрезвычайное удобство, так как они изготовлены из высококачественных материалов, таких как мягкая кожа и внутренняя подкладка замши, что обеспечивает комфорт при каждом шаге.
Легкая подошва и отличная амортизация обеспечивают стабильность и поддержку даже при длительном ношении.
Рекомендуется с этой обувью носить разноцветные носки, тогда они не только будут комфортными, но и станут частью вашего имиджа.
Что такое биркенштоки (фото: Pinterest)
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