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Стилистка объяснила, что такое биркенштоки и почему это комфортная деталь гардероба

Вторник 05 марта 2024 12:03
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Стилистка объяснила, что такое биркенштоки и почему это комфортная деталь гардероба Стилистка объяснила, что такое биркенштоки (фото: Pinterest)
Автор: Юлия Любченко

Биркенштоки - это разновидность обуви, которая очень хорошо сочетается с разными стилями одежды и считается комфортным и элегантным элементом в гардеробе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Что такое Биркенштоки

Биркеншток - это символ комфорта, практичности, элегантности и изысканности. Уже не один год эта обувь завоевывает сердца модниц по всему миру.

На первый взгляд, можно подумать, что это просто тапочки Золушки, но их удобство и необычность не дают покоя модному миру все много лет.

Начало и становление

Биркенштоки имеют богатую историю, которая имеет свое начало в далеком прошлом в Германии. Где в 1774 году Иоганн Адам Биркеншток основал свою компанию.

Семейное предприятие специализировалось на производстве обуви из натуральных материалов, в частности, пробковой подошвы, обладающей свойствами поддержки и комфорта.

Стилистка объяснила, что такое биркенштоки и почему это комфортная деталь гардеробаСтилистка объяснила, что такое биркенштоки и почему это комфортная деталь гардероба

Что такое биркенштоки (фото: Pinterest)

Популяризация и успех

Уже в XIX веке биркеншток стал известен во всем мире благодаря своему непревзойденному качеству и комфорту.

Порой их стали носить не только как функциональную обувь, но и как элемент стиля и моды.

На протяжении десятилетий биркеншток претерпевал разнообразные изменения в дизайне, от классических и естественных стилей до более современных и трендовых интерпретаций.

Несмотря на это, бренд остался верен своим корням, придавая непревзойденную комфортность и элегантность.

Преимущества

Одним из самых больших преимуществ биркеншток является их чрезвычайное удобство, так как они изготовлены из высококачественных материалов, таких как мягкая кожа и внутренняя подкладка замши, что обеспечивает комфорт при каждом шаге.

Легкая подошва и отличная амортизация обеспечивают стабильность и поддержку даже при длительном ношении.

Рекомендуется с этой обувью носить разноцветные носки, тогда они не только будут комфортными, но и станут частью вашего имиджа.

Стилистка объяснила, что такое биркенштоки и почему это комфортная деталь гардеробаСтилистка объяснила, что такое биркенштоки и почему это комфортная деталь гардероба

Что такое биркенштоки (фото: Pinterest)

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