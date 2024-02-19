Стилістка пояснила, як вибрати класний светр на весну

Вибрати светр іноді буває досить складно, адже ми не завжди розуміємо основні складові, якими він має володіти та критерії, за якими варто оцінювати його якість.
РБК-Україна (проект Styler) завдяки ексклюзивному матеріалу стилістки Альони Прилепи розповідає, як вибрати светр.
Все починається з матеріалу. Віддавайте перевагу натуральним тканинам, таким як м'яка вовна, кашемір чи бавовна. Вони не тільки теплі, а й дозволяють шкірі дихати.
Обирайте кашемірові чи шерстяні вироби, або ж поєднання цих матеріалів:
Приділяйте увагу крою светра. Оптимальний варіант - це той, який легко поєднується з вашим гардеробом. Краще за все, як базовий варіант брати светр трішки оверсайз.
Вічний крій - злегка вільний джемпер прямого крою з круглим вирізом.
Помірний обʼєм підвищить комбінаторику та дозволяє створювати багатошарові комплекти.
Обирайте вироби без декору ахроматичних або спокійних кольорів, зважаючи на власні лінії зовнішності, наприклад:
Пам'ятайте про правила догляду. Деякі матеріали вимагають особливого підходу. Ретельно вивчіть етикетку та дотримуйтесь рекомендацій.
Варіанти гарних светрів (фото надані Альною Прилепою)
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