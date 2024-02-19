Стилистка объяснила, как выбрать классный свитер на весну

Выбрать свитер иногда бывает достаточно сложно, ведь мы не всегда понимаем основные составляющие, которыми он должен обладать и критерии, по которым следует оценивать его качество.
РБК-Украина (проект Styler) благодаря эксклюзивному материалу стилистки Алены Прилепы рассказывает, как выбрать свитер.
Всё начинается с материала. Предпочитайте натуральные ткани, такие как мягкая шерсть, кашемир или хлопок. Они не только теплые, но и позволяют коже дышать.
Выбирайте кашемировые или шерстяные изделия или сочетание этих материалов:
Уделяйте внимание крою свитера. Оптимальный вариант - это тот, который легко сочетается с вашим гардеробом. Лучше всего, как базовый вариант брать свитер немного оверсайз.
Вечный крой - слегка свободный джемпер прямого кроя с круглым вырезом.
Умеренный объем повысит комбинаторику и позволяет производить многослойные комплекты.
Выбирайте изделия без декора ахроматических или спокойных цветов, учитывая собственные линии внешности, например:
Помните о правилах ухода. Некоторые материалы требуют особого подхода. Тщательно изучите этикетку и следуйте рекомендациям.
Варианты красивых свитеров (фото предоставлены Альной Прилепой)
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