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Стилістка пояснила, як носити прозорі речі, що є трендом 2024 року

Вівторок 12 березня 2024 15:43
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Стилістка пояснила, як носити прозорі речі, що є трендом 2024 року Як носити прозорі речі у 2024 році (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Прозорі речі - це справжній тренд 2024 року, який завоював особливе місце у гардеробі українок. Але як можна носити цей тренд? Варіантів багато.

Про те, як носити тренд 2024 року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) завдяки ексклюзивному матеріалу від стилістки Альони Прилепи.

Як носити прозорі речі у 2024 році

"Я вважаю головним трендом цього сезону саме прозорі тканини. Спостерігаючи покази з тижнів моди я вкотре впевнилась що прозорі тканини як тренд закріплюється остаточно, багато дизайнерів захоплені і ми не теж, цією тенденцією на жіночність та сексуальність. Прозорість у блузах, міні-сукнях і, особливо в спідницях", - каже стилістка.

На перший погляд, цей тренд здається досить суперечливим, бо зʼявляється питання, як правильно інтегрувати таку річ у свій гардероб в образи? Але на показах весна-літо вже дизайнери нам це показали.

Багато прозорих спідниць були показані в колекціях Prada, Dior, Carolina Herrera, Carven, Coperni, 16Arlington, Erdem та багатьох інших. Тут були не лише звичайні прозорі тканини різних відтінків, а й мереживні моделі та спідниці доповнені рюшами, стразами, паєтками та вишивкою.

Також Альона зауважила, що на відміну від прозорих суконь і блуз, де дуже відкрито демонструється оголене тіло, зі спідницями можна скласти й доволі стримані образи навіть на кожен день.

Наприклад, Carven і Prada пропонують поєднання з довгими светрами, сорочками та піджаками, що дозволяє одягати таке вбрання навіть до офісу, або на ділові зустрічі.

А ось Carolina Herrera й Coperni пропонують більш ніжні варіанти стилізації спідниці з мережива , наприклад носити із джемперами й кардиганами пастельних відтінків.

Також більш грайливий стайлінг зі звичайною білою сорочкою. Під таку модель спідниць, можна додати іншу міні-спідницю того ж відтінку, або навпаки контрастнішу, чи обтислі міні шорти, чи навпаки залишити лише спідню білизну, якщо ви полюбляєте сміливі експерименти.

А коли ще прохолодно довершити такі аутфіти можна довгим верхнім одягом: пальтом, шкіряною чи джинсовою курткою або теплим об’ємним піджаком.

Фотоприклади від Альони Прилепи

Стилістка пояснила, як носити прозорі речі, що є трендом 2024 рокуСтилістка пояснила, як носити прозорі речі, що є трендом 2024 рокуСтилістка пояснила, як носити прозорі речі, що є трендом 2024 рокуСтилістка пояснила, як носити прозорі речі, що є трендом 2024 рокуСтилістка пояснила, як носити прозорі речі, що є трендом 2024 року

Прозорість - тренд 2024 року (фото надані стилістом Альоною Прилепою)

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