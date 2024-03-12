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Стилистка объяснила, как носить прозрачные вещи, которые являются трендом 2024 года

Вторник 12 марта 2024 15:43
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Стилистка объяснила, как носить прозрачные вещи, которые являются трендом 2024 года Как носить прозрачные вещи в 2024 году (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Прозрачные вещи - это настоящий тренд 2024 года, завоевавший особое место в гардеробе украинок. Но как можно носить этот тренд? Вариантов много.

О том, как носить тренд 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) благодаря эксклюзивному материалу от стилистки Алены Прилепы.

Как носить прозрачные вещи в 2024 году

"Я считаю главным трендом этого сезона именно прозрачные ткани. Наблюдая показы из недель моды я в очередной раз убедилась, что прозрачные ткани как тренд закрепляются окончательно, многие дизайнеры увлечены и мы не тоже, этой тенденцией на женственность и сексуальность. Прозрачность в блузах, мини-платьях и , особенно в юбках", - говорит стилистка.

На первый взгляд этот тренд кажется довольно противоречивым, потому что появляется вопрос, как правильно интегрировать такую вещь в свой гардероб в образы? Но на показах весна-лето уже дизайнеры нам это показали.

Многие прозрачные юбки были показаны в коллекциях Prada, Dior, Carolina Herrera, Carven, Coperni, Arlington, Erdem и многих других. Здесь были не только обычные прозрачные ткани разных оттенков, но и кружевные модели и юбки дополнены рюшами, стразами, пайетками и вышивкой.

Также Алена заметила, что в отличие от прозрачных платьев и блуз, где очень открыто демонстрируется обнаженное тело, с юбками можно сложить довольно сдержанные образы даже на каждый день.

Например, Carven и Prada предлагают сочетание с длинными свитерами, рубашками и пиджаками, что позволяет одевать такие наряды даже в офис или на деловые встречи.

А вот Carolina Herrera и Coperni предлагают более нежные варианты стилизации юбки из кружева, например, носить с джемперами и кардиганами пастельных оттенков.

Также более игривый стайлинг с обычной белой рубашкой. Под такую модель юбок можно добавить другую мини-юбку того же оттенка, или наоборот более контрастную, или обжатые мини шорты, или наоборот оставить только нижнее белье, если вы любите смелые эксперименты.

А когда еще прохладно довершить такие аутфиты можно длинной верхней одеждой: пальто, кожаную или джинсовую куртку или теплый объемный пиджак.

Фотопримеры от Алены Прилепы

Стилистка объяснила, как носить прозрачные вещи, которые являются трендом 2024 годаСтилистка объяснила, как носить прозрачные вещи, которые являются трендом 2024 годаСтилистка объяснила, как носить прозрачные вещи, которые являются трендом 2024 годаСтилистка объяснила, как носить прозрачные вещи, которые являются трендом 2024 годаСтилистка объяснила, как носить прозрачные вещи, которые являются трендом 2024 года

Прозрачность – тренд 2024 года (фото предоставлены стилистом Аленой Прилепой)

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