Стилістка показала трендовий верхній одяг весни 2024

Вибір верхнього одягу на весну завжди складна задача, але завдяки порадам стиліста - вона стає набагато легшою.

РБК-Україна (проект Styler) завдяки ексклюзивному матеріалу від стилістки Альони Прилепи, розповідає, який верхній одяг буде трендовим цієї весни.

Стилістка розповіла про весінні модні тренди верхього одягу

"Я спостерігаю таку тенденцію, що тренди по верхньому одягу не сильно змінились з попереднього року, але трошки модифікувались. Тому зараз найкращий час, щоб знайти саме свій варіант - коли, будь-який тренд входить у свою активну фазу", - каже стилістка.

Також Альона зауважила, що ви всі знаєте, що весняний верхній одяг - це не тільки тепло і комфорт, а ще й ключовий та незамінний елемент вашого образу.

Щоб не затягати одну річ, постарайтеся мати хоча б три одиниці верхнього одягу у гардеробі: пальто будь-якої довжини (міді буде універсальним), чи трендове вкорочене пальто-піджак, тренч або плащ, бомбер вільного крою, чи шкіряний піджак.

Але у кожного буде свій перелік. І, звичайно, ви можете поширити ваш список уподобань у міру можливостей.

Так що ж все ж таки буде модно цієї весни

Пальто - міді, максі, будь-якого кольору, пастельне, ахроматичне, чи бургунді червоне. Якщо маєте базове можна подивитись з цікавим кроєм.

"Ще пропоную звернути увагу на короткі пальта, вони набирають більшої популярності та на піку своєї актуальності. Носимо зі штанами або довжиною максі-суконь та спідниць", - рекомендує Альона.

Новинка цього сезону утилітарна (робоча) куртка в стилі Barbour, яку Prada у літній колекції показала потертою й наче поношеною. Вони зараз такий гострий тренд, носити із сукнями, прозорими спідницями, міні, на контрасті.

Вовняний бомбер - більш кежуальна альтернатива пальту. Найкраще пасуватиме до гардеробів прихильників кежуалу та спорту, а з класичними речами своєю чергою влучно контрастуватиме!

Тренч - для міжсезоння це незамінна річ, яка являється базою і ніколи не виходить з моди. Якщо в вас вже є класика пастельного кольору, зверніть увагу на кольорові чи асиметричні.

Піджак зі шкіри чи замшева - "Інвестуйте" у шкіряний верхній одяг: він нині в тренді, водночас є ненудною базою.

Пончо - цікавий варіант верхнього одягу, що може урізноманітнити вашу базу. Якщо вам подобається стиль вестерн чи бохо, то пончо саме для вас.

Верхній одяг - один із найдорожчих сегментів у гардеробі, і слід підходити до вибору виважено. Якісні матеріали, лаконічний крій, нейтральні відтінки - запорука того, що такі речі з вами надовго.

"Тож, передивіться свій гардероб і подумайте, чого ще не вистачає. У фото надала приклади для натхнення", - рекомендує стиліст.

Фотоприкалади від Альони Прилепи

Тренди верхнього одягу на весну 2024 (фото надані стилісткою Альоною Прилепою)