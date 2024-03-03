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Стилистка показала трендовую верхнюю одежду весны 2024 года

Воскресенье 03 марта 2024 17:42
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Стилистка показала трендовую верхнюю одежду весны 2024 года Стилистка показала трендовую верхнюю одежду весны 2024 (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Алена Прилепа

Выбор верхней одежды на весну всегда сложная задача, но благодаря советам стилиста - она становится гораздо легче.

РБК-Украина (проект Styler) благодаря эксклюзивному материалу от стилистки Алены Прилепы, рассказывает, какая верхняя одежда будет трендовой этой весной.

Стилистка рассказала о весенних модных трендах верхней одежды

"Я наблюдаю такую тенденцию, что тренды по верхней одежде не сильно изменились с предыдущего года, но немного модифицировались. Поэтому сейчас лучшее время, чтобы найти именно свой вариант - когда любой тренд входит в свою активную фазу", - говорит стилистка.

Также Алена заметила, что вы все знаете, что весенняя верхняя одежда – это не только тепло и комфорт, но и ключевой и незаменимый элемент вашего образа.

Чтобы не затягивать одну вещь, постарайтесь иметь хотя бы три единицы верхней одежды в гардеробе: пальто любой длины (меди будет универсальным), или укороченное трендовое пальто-пиджак, тренч или плащ, бомбер свободного кроя, или кожаный пиджак.

Но у каждого будет свой список. И, конечно, вы можете распространить ваш список предпочтений по мере возможностей.

Так что же все-таки будет модно этой весной

Пальто - меди, макси, любого цвета, пастельное, ахроматическое или бургунд красное. Если есть базовое можно посмотреть с интересным кроем.

"Еще предлагаю обратить внимание на короткие пальто, они набирают большую популярность и на пике своей актуальности. Носим с брюками или длиной макси-платья и юбки", - рекомендует Алена.

Новинка этого сезона утилитарная (рабочая) куртка в стиле Barbour, которую Prada в летней коллекции показала потертой и поношенной. Они сейчас такой острый тренд, носить с платьями, прозрачными юбками, мини, на контрасте.

Шерстяной бомбер – более кэжуальная альтернатива пальто. Лучше всего подойдет к гардеробам поклонников кэжуала и спорта, а с классическими вещами в свою очередь будет точно контрастировать!

Тренч – для межсезонья это незаменимая вещь, которая является базой и никогда не выходит из моды. Если у вас есть классика пастельного цвета, обратите внимание на цветные или асимметричные.

Пиджак из кожи или замшевая - "Инвестируйте" в кожаную верхнюю одежду: она сейчас в тренде, в то же время является нескучной базой.

Пончо – интересный вариант верхней одежды, который может разнообразить вашу базу. Если вам нравится стиль вестерна или бохо, то пончо именно для вас.

Верхняя одежда – один из самых дорогих сегментов в гардеробе, и следует подходить к выбору взвешенно. Качественные материалы, лаконичный крой, нейтральные оттенки – залог того, что такие вещи с вами надолго.

"Итак, смотрите свой гардероб и подумайте, чего еще не хватает. В фото предоставила примеры для вдохновения", - рекомендует стилист.

Фотоприколы от Алены Прилепы

Стилистка показала трендовую верхнюю одежду весны 2024 годаСтилистка показала трендовую верхнюю одежду весны 2024 годаСтилистка показала трендовую верхнюю одежду весны 2024 годаСтилистка показала трендовую верхнюю одежду весны 2024 годаСтилистка показала трендовую верхнюю одежду весны 2024 годаСтилистка показала трендовую верхнюю одежду весны 2024 годаСтилистка показала трендовую верхнюю одежду весны 2024 годаСтилистка показала трендовую верхнюю одежду весны 2024 года

Тренды верхней одежды на весну 2024 (фото предоставлены стилисткой Аленой Прилепой)

Раньше мы рассказывали,как выбрать классный свитер весной.

Также читайте, как носить цветные колготки.

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