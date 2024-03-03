Стилистка показала трендовую верхнюю одежду весны 2024 года

Выбор верхней одежды на весну всегда сложная задача, но благодаря советам стилиста - она становится гораздо легче.

РБК-Украина (проект Styler) благодаря эксклюзивному материалу от стилистки Алены Прилепы, рассказывает, какая верхняя одежда будет трендовой этой весной.

Стилистка рассказала о весенних модных трендах верхней одежды

"Я наблюдаю такую тенденцию, что тренды по верхней одежде не сильно изменились с предыдущего года, но немного модифицировались. Поэтому сейчас лучшее время, чтобы найти именно свой вариант - когда любой тренд входит в свою активную фазу", - говорит стилистка.

Также Алена заметила, что вы все знаете, что весенняя верхняя одежда – это не только тепло и комфорт, но и ключевой и незаменимый элемент вашего образа.

Чтобы не затягивать одну вещь, постарайтесь иметь хотя бы три единицы верхней одежды в гардеробе: пальто любой длины (меди будет универсальным), или укороченное трендовое пальто-пиджак, тренч или плащ, бомбер свободного кроя, или кожаный пиджак.

Но у каждого будет свой список. И, конечно, вы можете распространить ваш список предпочтений по мере возможностей.

Так что же все-таки будет модно этой весной

Пальто - меди, макси, любого цвета, пастельное, ахроматическое или бургунд красное. Если есть базовое можно посмотреть с интересным кроем.

"Еще предлагаю обратить внимание на короткие пальто, они набирают большую популярность и на пике своей актуальности. Носим с брюками или длиной макси-платья и юбки", - рекомендует Алена.

Новинка этого сезона утилитарная (рабочая) куртка в стиле Barbour, которую Prada в летней коллекции показала потертой и поношенной. Они сейчас такой острый тренд, носить с платьями, прозрачными юбками, мини, на контрасте.

Шерстяной бомбер – более кэжуальная альтернатива пальто. Лучше всего подойдет к гардеробам поклонников кэжуала и спорта, а с классическими вещами в свою очередь будет точно контрастировать!

Тренч – для межсезонья это незаменимая вещь, которая является базой и никогда не выходит из моды. Если у вас есть классика пастельного цвета, обратите внимание на цветные или асимметричные.

Пиджак из кожи или замшевая - "Инвестируйте" в кожаную верхнюю одежду: она сейчас в тренде, в то же время является нескучной базой.

Пончо – интересный вариант верхней одежды, который может разнообразить вашу базу. Если вам нравится стиль вестерна или бохо, то пончо именно для вас.

Верхняя одежда – один из самых дорогих сегментов в гардеробе, и следует подходить к выбору взвешенно. Качественные материалы, лаконичный крой, нейтральные оттенки – залог того, что такие вещи с вами надолго.

"Итак, смотрите свой гардероб и подумайте, чего еще не хватает. В фото предоставила примеры для вдохновения", - рекомендует стилист.

Фотоприколы от Алены Прилепы

Тренды верхней одежды на весну 2024 (фото предоставлены стилисткой Аленой Прилепой)