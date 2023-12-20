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Стилістка показала тренди головних уборів на зимовий сезон 2023-2024

Трендові головні убори на зиму 2023-2024 (фото
Автор: Юлія Любченко

Головні убори, які є трендовими у зимовий період зазвичай досить складно вибрати, тому, треба знати, що є модним і вибирати те, що може підійти саме вам.

Про те, які головні убори будуть трендовими взимку 2023-2024, розповідає РБК-Україна (проект Styler) за допомогою ексклюзивного матеріалу від стиліста Альони Прилепи.

Головні убори на зимовий сезон 2023-2024 

"Насамперед раджу дивитись на склад - це вовна, бавовна, кашемір, махер, тому що головний убор по перше повинен зігрівати ну і звичайно бути актуальним, про це читаємо нижче", - каже стиліст.

Звичайно продовжуємо носити шапки Біні, вони універсальні як під спорт, так і у будь-якому аутфіті з міксу стилів.

Також берети додадуть жіночності у комплект, чи буде пазлом для гармонійного поєднання стильної еклектики у комплекті. Берети можуть бути класичними у трикотажі, але зараз більш актуальні структуровані які тримають форму.

Ушанка, як хутряна, так і у трикотажі дуже стильно виглядає з пуховиками шубами та дублянками 

Бейсболки тільки утепленні додадуть спорту будь-якому комплекту 

"Панами носимо. Але хочу зауважити що дівчатам з невеликим ростом, не треба носити панами розпускаючи довге волосся, бо буде перевантажена портретна зона і ви будете здаватися нижче", - зазначає Альона.

А зараз самі трендові позиції, що вироблені з вовни, кашеміру, махрові і є дуже стильними такі позиції у різних кольорах: 

  • балаклава
  • капор
  • чепчик
  • хустки.

"А саме зараз набирають обертів чепчики у паєтку чи каміння, раджу придивитись. Всі ці позиції легко можна знайти в наших українських брендах які позначила на фото", - розповідає Альона.

Фотоприклади трендових головних уборів на зимовий період 2023-2024 від Альони Прилепи

Трендові головні убори на зиму 2023-2024 (фото надані стилісткою Альоною Прилепою)

Раніше ми розповідали про те, чи є кореляція між поєднанням кольорів та статусом.

Також читайте наш матеріал про те, який вибрати шарф на зиму та як його носити.

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