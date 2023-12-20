Стилістка показала тренди головних уборів на зимовий сезон 2023-2024

Головні убори на зимовий сезон 2023-2024

"Насамперед раджу дивитись на склад - це вовна, бавовна, кашемір, махер, тому що головний убор по перше повинен зігрівати ну і звичайно бути актуальним, про це читаємо нижче", - каже стиліст.

Звичайно продовжуємо носити шапки Біні, вони універсальні як під спорт, так і у будь-якому аутфіті з міксу стилів.

Також берети додадуть жіночності у комплект, чи буде пазлом для гармонійного поєднання стильної еклектики у комплекті. Берети можуть бути класичними у трикотажі, але зараз більш актуальні структуровані які тримають форму.

Ушанка, як хутряна, так і у трикотажі дуже стильно виглядає з пуховиками шубами та дублянками

Бейсболки тільки утепленні додадуть спорту будь-якому комплекту

"Панами носимо. Але хочу зауважити що дівчатам з невеликим ростом, не треба носити панами розпускаючи довге волосся, бо буде перевантажена портретна зона і ви будете здаватися нижче", - зазначає Альона.

А зараз самі трендові позиції, що вироблені з вовни, кашеміру, махрові і є дуже стильними такі позиції у різних кольорах:

балаклава

капор

чепчик

хустки.

"А саме зараз набирають обертів чепчики у паєтку чи каміння, раджу придивитись. Всі ці позиції легко можна знайти в наших українських брендах які позначила на фото", - розповідає Альона.

Фотоприклади трендових головних уборів на зимовий період 2023-2024 від Альони Прилепи

Трендові головні убори на зиму 2023-2024 (фото надані стилісткою Альоною Прилепою)