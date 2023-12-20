Стилістка показала тренди головних уборів на зимовий сезон 2023-2024

Головні убори, які є трендовими у зимовий період зазвичай досить складно вибрати, тому, треба знати, що є модним і вибирати те, що може підійти саме вам.
Про те, які головні убори будуть трендовими взимку 2023-2024, розповідає РБК-Україна (проект Styler) за допомогою ексклюзивного матеріалу від стиліста Альони Прилепи.
"Насамперед раджу дивитись на склад - це вовна, бавовна, кашемір, махер, тому що головний убор по перше повинен зігрівати ну і звичайно бути актуальним, про це читаємо нижче", - каже стиліст.
Звичайно продовжуємо носити шапки Біні, вони універсальні як під спорт, так і у будь-якому аутфіті з міксу стилів.
Також берети додадуть жіночності у комплект, чи буде пазлом для гармонійного поєднання стильної еклектики у комплекті. Берети можуть бути класичними у трикотажі, але зараз більш актуальні структуровані які тримають форму.
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"Панами носимо. Але хочу зауважити що дівчатам з невеликим ростом, не треба носити панами розпускаючи довге волосся, бо буде перевантажена портретна зона і ви будете здаватися нижче", - зазначає Альона.
А зараз самі трендові позиції, що вироблені з вовни, кашеміру, махрові і є дуже стильними такі позиції у різних кольорах:
"А саме зараз набирають обертів чепчики у паєтку чи каміння, раджу придивитись. Всі ці позиції легко можна знайти в наших українських брендах які позначила на фото", - розповідає Альона.
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