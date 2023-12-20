Стилистка показала тренды головных уборов на зимний сезон 2023-2024

Головные уборы на зимний сезон 2023-2024

"Прежде всего советую смотреть на состав - это шерсть, хлопок, кашемир, махер, потому что головной убор во-первых должен согревать ну и конечно быть актуальным, об этом читаем ниже", - говорит стилист.

Конечно продолжаем носить шапки Бини, они универсальны как под спорт, так и в любом аутфите из микса стилей.

Также береты добавят женственности в комплект или будет пазлом для гармоничного сочетания стильной эклектики в комплекте. Береты могут быть классическими в трикотаже, но сейчас более актуальны структурированные держащие форму.

Ушанка, как меховая, так и в трикотаже очень стильно смотрится с пуховиками шубами и дубленками

Бейсболки только утепленные добавят спорту любому комплекту.

"Панамы носим. Но хочу заметить, что девушкам с небольшим ростом, не надо носить панами распуская длинные волосы, потому что будет перегружена портретная зона и вы будете казаться ниже", - отмечакт Алена.

А сейчас самые трендовые позиции, изготовленные из шерсти, кашемира, махровые и очень стильные такие позиции в разных цветах:

балаклава

капор

чепчик

платки.

"А именно сейчас набирают обороты чепчики в паетку или камни, советую присмотреться. Все эти позиции легко можно найти в наших украинских брендах, которые обозначила на фото", - рассказывает Алена.

Фотопримеры трендовых головных уборов на зимний период 2023-2024 годов от Алены Прилепы.

Трендовые головные уборы на зиму 2023-2024 (фото предоставлены стилисткой Аленой Прилепой)