Стилистка показала тренды головных уборов на зимний сезон 2023-2024

Головные уборы, трендовые в зимний период обычно достаточно сложно выбрать, поэтому, нужно знать, что модно и выбирать то, что может подойти именно вам.
О том, какие головные уборы будут трендовыми зимой 2023-2024, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксклюзивного материала от стилиста Алены Прилепы.
"Прежде всего советую смотреть на состав - это шерсть, хлопок, кашемир, махер, потому что головной убор во-первых должен согревать ну и конечно быть актуальным, об этом читаем ниже", - говорит стилист.
Конечно продолжаем носить шапки Бини, они универсальны как под спорт, так и в любом аутфите из микса стилей.
Также береты добавят женственности в комплект или будет пазлом для гармоничного сочетания стильной эклектики в комплекте. Береты могут быть классическими в трикотаже, но сейчас более актуальны структурированные держащие форму.
Ушанка, как меховая, так и в трикотаже очень стильно смотрится с пуховиками шубами и дубленками
Бейсболки только утепленные добавят спорту любому комплекту.
"Панамы носим. Но хочу заметить, что девушкам с небольшим ростом, не надо носить панами распуская длинные волосы, потому что будет перегружена портретная зона и вы будете казаться ниже", - отмечакт Алена.
А сейчас самые трендовые позиции, изготовленные из шерсти, кашемира, махровые и очень стильные такие позиции в разных цветах:
"А именно сейчас набирают обороты чепчики в паетку или камни, советую присмотреться. Все эти позиции легко можно найти в наших украинских брендах, которые обозначила на фото", - рассказывает Алена.
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