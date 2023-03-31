Стилістка показала наймоднішу спідницю 2023: як носити тренд року

Які фасони - найкрутіші

"Дуже аристократична та урочиста, вона (максі-спідниця. - Ред.) перекочувала в повсякденні образи і завдяки міксам стилей дуже добре тут прижилась", - розповідає стилістка.

Найтрендовішими фасонами спідниць є:

спідниця-балон з підігнутим подолом,

пряма спідниця-труба,

спідниця з деніму від кльошу до спідниць-олівців.

Всі ці моделі добре поєднуються з трендовими бомберами, жакетами, сорочками та просто футболками.

Спідниця-балон

Такий вибір додасть вам жіночності завдяки тонкій тканині, що спадає вниз довільними складками.

Спідниця-труба

Вона підійде стильним і впевненим в собі леді з витонченою фігурою.

Денімова спідниця

Джинсові варіанти обирають справжні сміливиці. Якому би крою ви не надали перевагу, пам'ятайте - спідниця має бути максимально довгою.

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko_