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Стилістка показала наймоднішу спідницю 2023: як носити тренд року

Яка спідниця дуже модна 2023 року (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Модні подіуми 2023 заполонили спідниці максі-довжини, які вдало конкурують з міді-довжиною, що так само залишається актуальною.

Як носити головний тренд року - довгу спідницю і який крій обрати, розповіла в Instagram стилістка Ната Москаленко.

Які фасони - найкрутіші

"Дуже аристократична та урочиста, вона (максі-спідниця. - Ред.) перекочувала в повсякденні образи і завдяки міксам стилей дуже добре тут прижилась", - розповідає стилістка.

Найтрендовішими фасонами спідниць є:

  • спідниця-балон з підігнутим подолом,
  • пряма спідниця-труба,
  • спідниця з деніму від кльошу до спідниць-олівців.

Всі ці моделі добре поєднуються з трендовими бомберами, жакетами, сорочками та просто футболками.

Спідниця-балон

Такий вибір додасть вам жіночності завдяки тонкій тканині, що спадає вниз довільними складками.

Спідниця-труба

Вона підійде стильним і впевненим в собі леді з витонченою фігурою.

Денімова спідниця

Джинсові варіанти обирають справжні сміливиці. Якому би крою ви не надали перевагу, пам'ятайте - спідниця має бути максимально довгою.

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko_

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