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Стилист показала самую модную юбку 2023: как носить тренд года

Какая юбка очень модная в 2023 году (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Модные подиумы 2023 года заполонили юбки макси-длины, которые удачно конкурируют с миди-длиной, что все так же актуальна.

Как носить главный тренд года - длинную юбку и какой крой выбрать, рассказала в Instagram стилист Ната Москаленко.

Какие фасоны - самые крутые

"Очень аристократическая и торжественная, она (макси-юбка. - Ред.) перекочевала в повседневные образы и благодаря миксам стилей очень хорошо здесь прижилась", - рассказывает стилист.

Трендовыми фасонами юбок являются:

  • юбка-баллон с подогнутым подолом,
  • прямая юбка-труба,
  • юбка из денима от клеша до юбок-карандашей.

Все эти модели хорошо сочетаются с трендовыми бомберами, жакетами, рубашками и просто футболками.

Юбка-баллон

Такой выбор придаст вам женственность благодаря тонкой ткани, падающей вниз произвольными складками.

Юбка-труба

Она подойдет стильной и уверенной в себе леди с изящной фигурой.

Денимовая юбка

Какой бы крой вы ни предпочли, помните - юбка должна быть максимально длинной.

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko_

Раньше мы писали о 9 вещах, которые должны быть в вашем шкафу в 2023 году.

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