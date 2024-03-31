Стилістка показала наймодніші аксесуари весни 2024: фото

Кафи

"Кафи можуть бути як мінімалістичні, так і акцентні, цікаві. Це класний аксесуар тому, що можна носити, навіть якщо у вас не проколоті вуха", - каже стилістка.

Варіанти каф (фото: Instagram/kati.kol)

Подовжені підвіси

"Зараз вже дуже багато варіацій, в тому числі нестандартні кардхолдери, маленькі щітки, пляшечки з парфумами або чохли для запальничок. Чудова прикраса, бо має в собі стильовий прийом на видовження силуету. Якщо у вас обʼємний верх, це допоможе його трошки витягнути", - пояснює Колісніченко.

Стильні подовжені підвіси (фото: Instagram/kati.kol)

Нашарування підвісів

"Тут треба бути акуратним, якщо у вас коротка шия, я б уникала чокероподібних варіантів. Також, щоб не перевантажувати портретну зону, збирайте волосся або вдягайте нейтральні плечові вироби", - радить стилістка.

Вдалі варіанти комбінації прикрас (фото: Instagram/kati.kol)

Подовжені сумки

"Є дуже багато варіантів особливо в люкс сегменті. Цікава форма, зручна, структурована сумка, яка влучно виглядатиме під будь-який образ і фігуру", - говорить Колісніченко.

Стильні моделі сумок (фото: Instagram/kati.kol)

Дві сумки одночасно

"Не новий прийом, бо в серіалі "Секс і місто" в 90-их це вже було. Тож мода циклічна. Зручно так носити сумки, бо можна більше вмістити, в більш теплий період ідеальна опція, щоб додати складності образу за рахунок кольорів і фактур", - говорить стилістка.

Модний тренд - поєднання двох сумок одночасно (фото: Instagram/kati.kol)

Аксесуари на сумку

"Як звичайні прикраси, так і спеціальні підійдуть для декорації сумки. Таким чином одна сумка може мати різний настрій залежно від вайбу і кольору прикрас", - пояснює стилістка.

Сумки можна доповнювати аксесуарами (фото: Instagram/kati.kol)

Брошки

"Давно їх не було, але повертаються вони в більш акцентній і цікавій формах", - каже Колісніченко.

Брошки знову в моді (фото: Instagram/kati.kol)

Тенісні прикраси

"Раніше це була суто діамантова нитка браслетів і підвісок, зараз же може бути і біжутерія", - каже стилістка.

Тенісні прикраси знову у тренді (фото: Instagram/kati.kol)