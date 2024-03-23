Як вибрати стильну футболку: 4 головні правила від стиліста

Футболка - базова річ у гардеробі, яку насправді також треба вміти вибирати. Купуючи її варто зважати на 4 головні критерії - висоту комірця, довжину рукава, об'єм виробу та якість тканини.

Про те, як правильно вибирати футболки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram.

Як вибрати стильну футболку

"Перше, на що дивимося - це висота комірця, вона не повинна закривати зону ямочки на шиї. Також потрібно звернути увагу на довжину рукава. Вона повинна закривати руку мінімум на долоню після плеча - тобто ховати найширшу частину руки", - пояснює стиліст.

Наступний критерій - об'єм футболки. Вона не повинна вас обтягувати. Якщо у вас є животик, то між найвипуклішою точкою животика і тканиною футболки має вміщуватись щонайменше два пальці.

"Якщо у вас об'ємні стегна, то між найвипуклішою точкою стегон та вашою футболкою повинно влазити мінімум два пальці", - говорить Шевченко.

І ще обов'язково звертайте увагу на якість тканини. Вона має бути цупка, не просвітлюватись і не показувати рельєф вашого тіла.

Як стилізувати білу футболку

"Всього одна деталь перетворить просту білу футболку на яскраву та акцентну річ. І для цього вам знадобиться найтрендовіший аксесуар весни та літа 2024 року, і це - квіткова брошка. При чому, чим більша, тим краще", - каже стиліст.

Шевченко наголошує, що саме такий аксесуар яскравих кольорів та цікавих форм є головним трендом цієї весни та літа.