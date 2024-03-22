Лайфхак для модниць: стилістка показала, як бюджетно відтворити образ із нової колекції Dior
Для модниць, які хочуть виглядати стильно і при цьому не витрачати усі гроші світу, ідеальним виходом є відтворення образів із колекцій топових брендів. Тим паче іноді це можна зробити аж дуже бюджетно.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Олену Шевченко в Instagram.
Як відтворити стильний образ
"Сорочка, як у Doir, яку може створити абсолютно кожен. Для цього у білій сорочці виверніть рукав та обережно підгорніть комір так, щоб залишилась стійка. Тоді одягніть сорочку на одну руку і застібніть. Тоді заправте її всередину", - радить стилістка.
Шевченко додає, що у відтворенні образу вона замінила штани на спідницю.
"Головний секрет в тому, щоб обережно розправити рукав вздовж ноги, щоб він не стирчав. Також додаю перли і отримуємо образ, як в останніх образах Dior", - говорить стилістка.
Чим особлива колекція весна-літо від Christian Dior
Нову колекцію Christian Dior Couture весна-літо 2024 характеризують, як поєднання простоти і розкоші, водночас вона має невимушене відчуття історії та сучасності.
У стриманому вбранні використали бавовняну тканину, а для більш вишуканих моделей - муарову. Деякий одяг є переосмисленням силуетів Крістіана Діора 1950-х років.
Образ із колекції Christian Dior (скриншот)
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