Стилистка показала самые модные аксессуары весны 2024 года: фото

Кафы

"Кафы могут быть как минималистичные, так и акцентные, интересные. Это классный аксессуар потому, что можно носить, даже если у вас не проколотые уши", - говорит стилистка.

Варианты каф (фото: Instagram/kati.kol)

Удлиненные подвесы

"Сейчас уже очень много вариаций, в том числе нестандартные кардхолдеры, маленькие щетки, бутылочки с духами или чехлы для зажигалок. Прекрасное украшение, потому что имеет в себе стилевой прием на удлинение силуэта. Если у вас объемный верх, это поможет его немного вытянуть", - объясняет Колесниченко.

Стильные удлиненные подвесы (фото: Instagram/kati.kol)

Наслоение подвесов

"Здесь надо быть аккуратным, если у вас короткая шея, я бы избегала чокеровидных вариантов. Также, чтобы не перегружать портретную зону, собирайте волосы или надевайте нейтральные плечевые изделия", - советует стилистка.

Удачные варианты комбинации украшений (фото: Instagram/kati.kol)

Удлиненные сумки

"Есть очень много вариантов особенно в люкс сегменте. Интересная форма, удобная, структурированная сумка, которая будет хорошо смотреться под любой образ и фигуру", - говорит Колесниченко.

Стильные модели сумок (фото: Instagram/kati.kol)

Две сумки одновременно

"Не новый прием, потому что в сериале "Секс и город" в 90-х это уже было. Так что мода циклическая. Удобно так носить сумки, потому что можно больше вместить, в более теплый период идеальная опция, чтобы добавить сложности образа за счет цветов и фактур", - говорит стилистка.

Модный тренд - сочетание двух сумок одновременно (фото: Instagram/kati.kol)

Аксессуары на сумку

"Как обычные украшения, так и специальные подойдут для декорации сумки. Таким образом, одна сумка может иметь разное настроение в зависимости от вайба и цвета украшений", - объясняет стилистка.

Сумки можно дополнять аксессуарами (фото: Instagram/kati.kol)

Броши

"Давно их не было, но возвращаются они в более акцентной и интересной форме", - говорит Колесниченко.

Броши снова в моде (фото: Instagram/kati.kol)

Теннисные украшения

"Раньше это была сугубо бриллиантовая нить браслетов и подвесок, сейчас же может быть и бижутерия", - говорит стилистка.

Теннисные украшения снова в тренде (фото: Instagram/kati.kol)