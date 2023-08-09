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Андре Тан назвав моделі джинсів, які актуальні у 2023: фотоприклади

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Середа 09 серпня 2023 19:33
Андре Тан назвав моделі джинсів, які актуальні у 2023: фотоприклади Які джинси зараз в моді (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Джинси давно стали частиною жіночого гардеробу. Вони зручні, практичні, за їх допомогою можна створити багато різних образів - від ніжних до брутальних.

Які моделі джинсів залишаються актуальними у 2023 році, розповів стиліст Андре Тан у своєму Instagram.

Джинси з низькою посадкою

За словами стиліста, це ті самі джинси з низькою талією, які ще нещодавно вважались застарілими. Справжні модниці знають - вони знову у тренді. Не бійтеся низької посадки, вона дуже круто виглядає при правильному комбінуванні речей.

Андре Тан назвав моделі джинсів, які актуальні у 2023: фотоприклади

Джинси на низькій посадці (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Прямі джинси

Безпрограшна, універсальна і завжди стильна модель - це джинси прямого крою. Це вже незмінна класика, тому обов’язково потрібно мати таку пару в гардеробі.

Андре Тан назвав моделі джинсів, які актуальні у 2023: фотоприкладиПрямі джинси (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Мішкуваті" джинси

Дизайнери на Тижнях моди заявили, що джинси-скінні - більше не тренд. Мода на широкі джинси "мішкуватого" крою, хоч і не нова, але вони залишаються безумовними фаворитами майбутнього сезону. Можна обрати різні моделі: карго, палаццо, moms тощо.

Андре Тан назвав моделі джинсів, які актуальні у 2023: фотоприклади"Мішкуваті" джинси (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Печворк

Джинси у стилі "денім на денім" завдяки популярності екологічних тенденцій отримали нове життя. Багато брендів намагаються використовувати залишки тканин та старі вироби для створення нових речей.

Андре Тан назвав моделі джинсів, які актуальні у 2023: фотоприкладиДжинси-печворк (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Кольорові джинси

Окрім традиційних відтінків джинсів - блакитного, синього і сірого, в нових колекціях можна побачити також кольоровий денім. Яскраво, цікаво і на 100% урізноманітнить ваші образи.

Андре Тан назвав моделі джинсів, які актуальні у 2023: фотоприкладиКольорові джинси (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правильні джинси - це ті, що підходять саме вам! Звертайте увагу на те, наскільки ви в них зручно почуваєтесь. Однак не забувайте також і про актуальність моделей.

Раніше ми писали про те, як підібрати футболку, щоб виглядало стильно та зі смаком.

Також читайте, як вдягатися "мов француженка", при цьому не сильно витрачатися.

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Андре Тан Модні тренди