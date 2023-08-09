Андре Тан назвав моделі джинсів, які актуальні у 2023: фотоприклади

Джинси давно стали частиною жіночого гардеробу. Вони зручні, практичні, за їх допомогою можна створити багато різних образів - від ніжних до брутальних.

Які моделі джинсів залишаються актуальними у 2023 році, розповів стиліст Андре Тан у своєму Instagram.

Джинси з низькою посадкою

За словами стиліста, це ті самі джинси з низькою талією, які ще нещодавно вважались застарілими. Справжні модниці знають - вони знову у тренді. Не бійтеся низької посадки, вона дуже круто виглядає при правильному комбінуванні речей.

Джинси на низькій посадці (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Прямі джинси

Безпрограшна, універсальна і завжди стильна модель - це джинси прямого крою. Це вже незмінна класика, тому обов’язково потрібно мати таку пару в гардеробі.

Прямі джинси (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Мішкуваті" джинси

Дизайнери на Тижнях моди заявили, що джинси-скінні - більше не тренд. Мода на широкі джинси "мішкуватого" крою, хоч і не нова, але вони залишаються безумовними фаворитами майбутнього сезону. Можна обрати різні моделі: карго, палаццо, moms тощо.

"Мішкуваті" джинси (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Печворк

Джинси у стилі "денім на денім" завдяки популярності екологічних тенденцій отримали нове життя. Багато брендів намагаються використовувати залишки тканин та старі вироби для створення нових речей.

Джинси-печворк (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Кольорові джинси

Окрім традиційних відтінків джинсів - блакитного, синього і сірого, в нових колекціях можна побачити також кольоровий денім. Яскраво, цікаво і на 100% урізноманітнить ваші образи.

Кольорові джинси (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правильні джинси - це ті, що підходять саме вам! Звертайте увагу на те, наскільки ви в них зручно почуваєтесь. Однак не забувайте також і про актуальність моделей.