Стилист показала главные тренды осени 2023. Смотрите, что будет в моде (фото)

Чтобы гардероб выглядел свежо и современно, его следует пополнять трендами. И это не значит, что нужно скупать все подряд. Выберите ту одежду, которая наиболее соответствует вашему настроению и стилю. И если трендовая вещь удачно подобрана, то она может служить вам базой не один сезон.

О том, какие вещи будут в тренде этой осенью, рассказали на странице Stylist.inna в Instagram .

Клатчи

Этот аксессуар можно носить даже в повседневной жизни. Особенно кстати он все-таки будет к образам для праздничных событий. Клатчи можно выбирать любой формы и фасона.

Зауженные брюки

Свежо и стильно будут смотреться удлиненные модели брюк. Их можно совмещать как с каблуками, так и с обувью на низкой платформе. Еще одним преимуществом таких штанов является то, что с ними можно создавать деловые образы и луки в свободном стиле.

Галстук

Этот аксессуар будет интересной деталью в вашем образе. Его можно надевать к блузкам и даже некоторым платьям. Также следует поэкспериментировать с цветами галстука.

Кожаные платья

Снова на пике моды кожаные платья. При чем же неважно - они из натуральной кожи или эко. Фасон также не играет ключевой роли - это могут быть модели разной длины и типа кроя, главное здесь - кожа.

Сапоги до колен

Сапоги с высокими голенищами - тренд этой осенью. Они прекрасно подойдут к платьям, юбкам и даже шортам. А еще они придадут изысканность вашему образу.

Цветные колготки, в сеточку или ажурные

Такие колготки - это отличный прием, чтобы сделать свой образ поистине непревзойденным. Тем более что можно "играть" с оттенками и узорами изделия.

Одежда в клетку

Такая одежда очень хорошо сочетается с другими принтами, поэтому вам не составит труда создать изысканный лук. Причем в клеточку абсолютно все вещи выглядят красиво. Поэтому смело экспериментируйте.

Юбки до колен

Лучше всего их сочетать с высоким каблуком. Модели можно выбирать любого типа - как классические, так и свободного стиля. Особенно стильно смотрятся юбки с разрезом, хотя этот элемент не обязателен.

Полуприталенные пальто

Если трендом прошлых лет были пальто оверсайз, то этой осенью на пике моды модели полуприталенные. Они будут прекрасно подчеркивать фигуру и придавать хрупкости образу.

Эти вещи будут в тренде осенью 2023 (все фото: Instagram/Stylist.inna)