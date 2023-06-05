Стилист показала, с чем и как носить юбку плиссе. Ловите модные подсказки на лето (фото)

Юбка плиссе не покидает модные тренды лета 2023 года. Однако, чтобы создать стильный образ, нужно уметь правильно ее соединить с другой одеждой, и при этом стоит еще учесть особенности фигуры.

Об этом рассказала стилист Наталья Викторова на своей странице в Instagram .

Какому типу фигуры подходит эта юбка, а какому - нет

"Если вы выбираете юбку плиссе, лучше проанализировать свою фигуру. Если у вас выражена талия - это ваш силуэт юбки. Она хорошо сидит, когда есть переход от талии к бедрам. Если нет - создавайте зрительный эффект с помощью более свободного верха, заправленного в юбку", - советует стилист.

Она отмечает, что следует отказаться от такой юбки тем, у кого крутые бедра начинаются от талии.

"Если бедра средние или низкие - юбка плиссе отличный вариант. Если у вас миниатюрный рост: выбирайте короткую длину, высокую посадку, не очень широкую внизу юбку и не контрастные цвета верха и низа", - говорит Викторова.

Как выбрать правильную юбку плиссе

"Проанализировав фигуру, теперь проанализируйте юбку. Посмотрите на материал, более жесткие - держат форму треугольника, а значит могут делать фигуру более приземистой и расширять ее. Если это критично для вашей фигуры, выбирайте спадающие материалы", - говорит эксперт.

Длину подбирайте в зависимости от роста и всегда обращайте внимание на место, где проходит конец юбки, в самом широком - лучше не проводить горизонтали.

С чем и как носить юбку плиссе

Наталья поделилась фотопримерами и советами, как правильно сочетать разные фасоны и длину юбки плиссе с другой одеждой, чтобы создать максимально стильный образ.

Образцы удачной комбинации юбки плиссе и другой одежды (фото: Instagram/stylist.viktorova)