Стилістка назвала моделі джинсів, які краще не купувати: фотоприклади

Джинси є базовою річчю у кожному гардеробі. Експерти радять мати хоча б три різних пари. Втім насправді джинси не так легко вибрати - слід дотримуватись не лише модних тенденцій, а й відштовхуватись від особистих параметрів фігури.

Про це розповідає стилістка Alena Miasoed в Instagram .

Від яких моделей джинсів варто відмовитись

"Сьогодні, за вашими численними запитами, пропоную почати розбиратися з темою джинсів. З початку розберемося, які точно купувати не варто", - пише експертка.

Зокрема вона не радить купувати наступні моделі:

усі види джинсів із гумкою на талії, бо вони її розширюють.

моделі з ґудзиками на гульфіку, які збільшують живіт навіть там, де його немає.⠀

закочені джинси. Вони вкорочують ноги й розширюють ікри (за виключенням широких довгих штанів).

моделі із зайвими потертостями, які візуально збільшують об'ємні ноги. Такі підходять тільки худесеньким.

занадто обтиснені, особливо в районі дір, щоб це не нагадувало перетягнуту ковбаску.

Від яких моделей джинсів варто відмовитись у цьому сезону (фото: Instagram Alena Miasoed)