Стилістка назвала моделі джинсів, які краще не купувати: фотоприклади
Від яких моделей джинсів варто відмовитись (фото: freepik)
Джинси є базовою річчю у кожному гардеробі. Експерти радять мати хоча б три різних пари. Втім насправді джинси не так легко вибрати - слід дотримуватись не лише модних тенденцій, а й відштовхуватись від особистих параметрів фігури.
Про це розповідає стилістка Alena Miasoed в Instagram.
Від яких моделей джинсів варто відмовитись
"Сьогодні, за вашими численними запитами, пропоную почати розбиратися з темою джинсів. З початку розберемося, які точно купувати не варто", - пише експертка.
Зокрема вона не радить купувати наступні моделі:
- усі види джинсів із гумкою на талії, бо вони її розширюють.
- моделі з ґудзиками на гульфіку, які збільшують живіт навіть там, де його немає.⠀
- закочені джинси. Вони вкорочують ноги й розширюють ікри (за виключенням широких довгих штанів).
- моделі із зайвими потертостями, які візуально збільшують об'ємні ноги. Такі підходять тільки худесеньким.
- занадто обтиснені, особливо в районі дір, щоб це не нагадувало перетягнуту ковбаску.
Від яких моделей джинсів варто відмовитись у цьому сезону (фото: Instagram Alena Miasoed)
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